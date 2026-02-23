La importancia de un poder autónomo

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Una vez más quedó claro que las instituciones autónomas y los contrapesos, son fundamentales para cualquier gobierno que se diga democrático.

Qué triste que en nuestro país ya no tengamos esas instituciones, aunque nos quieran vender la idea de que sí y de que se siguen manteniendo independientes. El viernes pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró ilegales los aranceles globales que ha impuesto el presidente Donald Trump desde su llegada al poder.

Advirtió que además de no haber sido aprobados por el congreso norteamericano, el mandatario utilizó una ley reservada para una emergencia nacional, siendo que ésta no ha ocurrido.

En pocas palabras, el arma que más ha utilizado para amedrentar al mundo entero ­­—en particular a México— fue desactivada por la suprema corte norteamericana.

Cómo era de esperarse el presidente estadounidense enfureció al saber la decisión de la corte y hasta llamó “perritos falderos” a los ministros que la conforman.

Calificó la decisión como “una vergüenza” y se le vio bastante molesto en su conferencia de prensa, al grado de que lanzó nuevas amenazas de aranceles.

Por supuesto, la noticia fue relevante y se recibió con alegría en nuestro país, que de inmediato celebró la decisión de la corte gringa.

Con este fallo de la Corte, la gran mayoría de sus aranceles quedaron sin efecto y validez. Vaya revés para el presidente Trump.

Tristemente en nuestro país opera muy diferente. Nosotros ya no contamos con ese contrapeso tan importante.

En México a partir de la Reforma Judicial, pareciese que ya no tenemos un organismo autónomo e imparcial que tome decisiones libres, independientes y sobre todo que sea un herramienta fundamental para ejercer la democracia.

Aún recuerdo cuando lo verdaderamente importante para integrar la SCJN, era tener una impecable carrera judicial y estar al servicio de la Constitución, no del gobierno o de algún partido político.

Ojalá que esto nos sirva como ejemplo de la importancia de contar con un poder autónomo que sirva como contrapeso a cualquier abuso o exceso por parte del gobierno.

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeeee!!!