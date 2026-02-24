Cinco riesgos para el Mundial de futbol tras El Mencho

No parece viable cancelar el Mundial de Futbol 2026; será hasta el momento en que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), de Gianni Infantino, tome posesión de los estadios Banorte, Akron y BBVA, que establezca junto con las entidades de Seguridad Pública de México, métodos de inteligencia, disuasión y reacción ante los riesgos derivados de la caída de Nemesio Oseguera … que si bien es un gran logro estratégico y simbólico para el Estado, no significa la decapitación operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) conforme a la consultoría Sapiens Intelligence.

A ninguna persona y/o empresa de bien le conviene que se cancele el torneo futbolístico en nuestro país; el evento en sí mismo es uno de los grandes impulsores de la alicaída actividad productiva, comercial y de servicios con hasta 1.0 punto porcentual de crecimiento adicional al Producto Interno Bruto.

La reconocida firma de inteligencia, fundada por Abraham Hernández, realizó el domingo un análisis en tiempo real, tras el abatimiento de El Mencho —anticipando que en 48 horas podría cambiar el entorno— mostrando los escenarios posibles de reacomodo de poderes en una enorme y diversificada organización criminal multinacional con activos estimados en 50 mil millones de dólares.

Sapiens establece tres elementos clave de los eventos del domingo: 1) Que la velocidad y coordinación para montar 252 narcobloqueos mostraron un “gobierno en la sombra”, una estructura de mando preexiste para dar respuesta automática a la eventual caída de su líder, con poderes delegados; 2) Que el verdadero impacto de la muerte del líder fue estratégico y simbólico, pero no operativo en lo inmediato. 3) Que los bloqueos no manifestaron derrota, sino demostración de fuerza ante otros cárteles rivales, presión psicológica sobre el Estado mexicano y una “prueba de lealtad interna para identificar qué células responden y cuáles no”.

En otras palabras, sería un error echar las campanas al vuelo.

Sapiens destaca el escenario crítico a poco más de 100 días de iniciar el Mundial 2026, reconociendo que Guadalajara (con el Estadio Akron) está al centro de la crisis. Y destaca cinco vectores de riesgo: 1) Percepción internacional y cancelación del turismo. El Departamento de Estado de EU, a cargo de Marco Rubio, emitió alertas; la cobertura mediática internacional en tiempo real proyecta que la reacción del CJNG generaría presión sobre la FIFA para evaluar la seguridad de las sedes. El PRI, que encabeza Alejandro Moreno, alertó públicamente sobre implicaciones para el Mundial y suspendió eventos de sus comités partidistas hasta nuevo aviso. 2) Posible vacío de control territorial en zona de sedes (con una “guerra de sucesión”) que obligaría al Estado Mexicano a crear un extraordinario cinturón de seguridad en torno al Estadio Akron y zona hotelera

de Guadalajara.

Agrega 3) Extorsión y “derecho de piso” a infraestructura del Mundial dado que las células del CJNG han tenido históricamente control sobre contratistas, transporte y servicios en Jalisco… y faltando un mando central, las extorsiones pueden escalar descontroladamente hacia proveedores del evento; 4) Que grupos rivales busquen aprovechar el vacío para generar incidentes de alta visibilidad mediática durante el torneo como señalización geopolítica; 5) y flujos de lavado de dinero asociados al evento que a la ausencia del control centralizado del CJNG atraiga a otras organizaciones delictivas para establecerse en sus territorios.

La firma consultora hace hincapié en que en los próximos 30-60 días representan la única ventana estratégica para que el Gobierno desarticule la infraestructura criminal en Jalisco y evitar se consolide un nuevo mando. “Si la autoridad pierde esta ventana, el Mundial se celebrará en un entorno de mayor incertidumbre estructural que con El Mencho vivo”.

El tiempo corre.

Innovafest 2026, los buenos están de pie. A pesar de las situaciones sombrías, también hay un México laborioso y creativo. Por ello la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, anunció la realización de los eventos México Innovafest 2026, un ecosistema que apoyará a cientos de innovadores, emprendedores e inventores para que sus proyectos lleguen al mercado y generen valor.

El objetivo es identificar y apoyarles con recursos públicos y privados, incubación, mentorías para los emprendedores… un modelo que existió hasta diciembre de 2018 con el Inadem, que comandó Enrique Jacob.

Este año se entregarán 155 premios (que van desde apoyos en especie y reconocimientos que van desde los 150 mil pesos hasta 1 millón de pesos) en los eventos que a partir de mayo y hasta diciembre se celebrarán en Monterrey, Guadalajara, Mérida, Querétaro y Cuernavaca.

Prosa y la “heroína” Antimonopolios. Al parecer fue tal el susto que se llevó Andrea Marván con el riesgo de perder el hueso, que su alineamiento al régimen es cada vez más digno de pena que de risa: la actual Comisión Nacional Antimonopolios se negara a autorizar la adquisición del 51% de las acciones de Prosa por parte de Visa International.

Los socios de Prosa, que dirige Salvador Espinosa, lamentaron una decisión que no se ajusta a un negocio donde abunda la competencia sólida de firmas como E-Global, Visa, Masterd Card y la propia Prosa. Una decisión aldeana impide a los usuarios del sistema financiero aprovechar un robusto y moderno ecosistema de pagos digitales en México.