15 años en la primera fila de la historia

Estamos de fiesta, celebrando estos 15 años de compartir con ustedes, lectores, en estas páginas. Ayer empezamos un recorrido con los relatos de los hechos que han construido la historia reciente en estos últimos años y que le hemos reporteado en estas páginas. Hagamos memoria.

En el 2017. El 20 de enero de 2017, Donald Trump asumió su primer mandato en la presidencia de Estados Unidos.

Joaquín El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos, empezó su juicio, que ha sido uno de los más mediáticos en la historia de la Corte de Nueva York. Es un tema que hemos cubierto ampliamente.

El exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, fue detenido en San Diego, acusado de conspirar con otras personas para distribuir e introducir droga a territorio estadounidense. Fue un hombre que tiene muchas acusaciones en su contra, incluso de haber encarcelado a sus adversarios.

Fue también en ese 2017 que el Movimiento #MeToo se viralizó a nivel mundial tras las denuncias contra el productor Harvey Weinstein, impulsando la lucha contra el acoso sexual.

Estados Unidos lanzó su bomba no nuclear más potente en Afganistán contra ISIS, llamada “la madre de todas las bombas”.

Nos tocó cubrir los durísimos sismos de 2017 que sacudieron Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México.

La periodista Bibiana Belsasso celebra 15 años de este espacio. ı Foto: Especial

En el 2018. Miguel Díaz-Canel asumió como presidente de Cuba en sustitución de Raúl Castro.

El 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial con el 53 por ciento de la votación.

El 7 de agosto, Elba Esther Gordillo fue absuelta de los delitos de lavado y delincuencia organizada que la mantuvieron cinco años en prisión.

También en ese año iniciaron las caravanas migrantes; estuvimos en la frontera entre México y Guatemala para cubrirlas.

Este año pasará a la historia por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Un aeropuerto que se canceló como una demostración de fuerza política; se pagó en su totalidad y no se construyó.

El 1 de noviembre inició en la Corte Federal de Brooklyn el llamado “juicio del siglo” en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa.

El 24 de diciembre se desplomó el helicóptero en el que viajaba la gobernadora del estado de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el exgobernador y senador Rafael Moreno Valle.

En el 2019. El Gobierno federal anunció el combate al robo de gasolina; no funcionó, pero además no previeron la compra de combustibles y hubo desabasto importante.

El 17 de octubre, fuerzas federales detuvieron y luego soltaron a Ovidio Guzmán, tras el culiacanazo. López Obrador dio la orden de que fuera liberado, como él mismo lo reconoció en una conferencia matutina.

En 2019 falleció el pintor Francisco Toledo, a quien habíamos tenido oportunidad de entrevistar.

En el 2020. Ese 30 de enero de 2020 el mundo cambió: la epidemia de Covid-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional.

En febrero fue el arresto de Emilio Lozoya en España.

El 26 de junio, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, sufrió un atentado en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, fue detenido el 2 de agosto.

El 15 de octubre, autoridades estadounidenses detuvieron al general y extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, en el Aeropuerto de Los Ángeles, California. Finalmente lo tuvieron que liberar y regresarlo a México.

En 2020 supimos de uno de los fraudes más grandes en la historia de nuestro país: el de Segalmex, y se reveló que en la Cuenta Pública 2019 el organismo no pudo acreditar el destino de tres mil millones de pesos.

En el 2021. Cambio de gobierno en Estados Unidos. Toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris el 20 de enero, tras el asalto al Capitolio el 6 de enero.

El 3 de mayo colapsó un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la CDMX, causando muertes y heridos.

El 22 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos autorizó que Petróleos Mexicanos (Pemex) comprara la refinería Deer Park de Shell en Houston, Texas. Una compra que negoció tras bambalinas Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán.

En el 2022. Un grupo de hackers llamado Guacamaya irrumpió en un servidor de la Sedena y extrajo seis terabytes de información militar recopilada durante la última década.

En 2022 se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), un buen aeropuerto regional, pero sin accesos eficientes para llegar desde la Ciudad de México.

El 11 de junio, inauguración de la Refinería de Dos Bocas “Olmeca”, misma que no refina, pero que tuvo un costo que se triplicó y que no beneficia en nada.

El 8 de septiembre falleció la Reina Isabel II.

En el 2023. El 5 de enero, elementos de Marina detienen en Culiacán a Ovidio Guzmán y es enviado a Estados Unidos, donde llega a un acuerdo de colaboración para brindar información.

El 20 de abril, Andrés Manuel López Obrador anunció que vendió al gobierno de Tayikistán el avión presidencial, esto después de haberlo rifado y de haber hecho un circo, para después viajar en aviones de la Defensa Nacional.

El 9 de mayo, México declara el fin de la emergencia sanitaria por Covid-19.

El 27 de octubre, Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto por el que se extinguen 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

El 15 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador inauguró el primer tramo del Tren Maya.

En el 2024. El 2 de junio, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ganó la Presidencia con un récord de casi 36 millones de votos.

Se aprobó la reforma al Poder Judicial, permitiendo la elección popular de jueces, magistrados y ministros, y que ha acabado con la independencia del Poder Judicial.

El 25 de julio, captura y detención de Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, en Texas.

El 30 de septiembre de 2024 concluyó el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

El 5 de noviembre, Donald Trump se convirtió nuevamente en presidente electo de EU.

El 22 de noviembre se realizó un operativo de seguridad denominado Enjambre en el Estado de México.

En el 2025. El 21 de enero, Donald Trump declaró a cárteles mexicanos y de Sudamérica como “grupos terroristas”.

El 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores encontró fosas comunes, crematorios y mil 300 enseres personales en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

En 2025, el huachicol fiscal emergió como uno de los mayores escándalos de corrupción en México, con un costo estimado de 200 mil millones de pesos anuales, superando casos anteriores como Segalmex.

Falleció el papa Francisco el 21 de abril de 2025, a los 88 años, a quien poco antes habíamos tenido oportunidad de entrevistar.

Fue elegido entre los cardenales Robert Prevost, el primer cardenal de Estados Unidos en convertirse en el papa León XIV.

El 20 de mayo de 2025 fueron asesinados Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios muy cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; fueron asesinados por un sicario en la Calzada de Tlalpan.

El 1 de junio de este año se llevó a cabo la polémica elección del Poder Judicial, en la que se eligieron 881 cargos, entre jueces, magistrados y ministros.

El presidente Donald Trump anunció un ataque aéreo de la Marina estadounidense en el sur del Caribe contra una embarcación procedente de Venezuela.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la primera tanda de documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein.

Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable ante un tribunal federal en Chicago, Illinois, de cargos de narcotráfico y crimen organizado.

El 28 de diciembre se descarriló el Tren Interoceánico en Oaxaca, cobrando la vida de 14 personas.

En el 2026, que apenas comienza, se da el abatimiento de Nemesio Oseguera El Mencho, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Todavía nos faltan muchas historias por contar. Son los primeros 15 años en estas páginas y espero sean, por lo menos, 15 más.

Nada de esto sería posible sin el apoyo de los fundadores de La Razón de México. Todo mi agradecimiento y cariño para don Ramiro Garza Cantú, Ramiro Garza Vargas y Ana Garza Vargas.

También mi gratitud para mi director Mario Navarrete y Adrian Castillo, quienes hacen posible que este diario llegue a sus hogares, y sobre todo gracias a usted, querido lector, por acompañarme en esta travesía.