IED en 2025 (1/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La IED es la Inversión Extranjera Directa, relacionada con la producción de bienes y servicios, la creación de empleos y la generación de ingresos. Se divide en nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías, y en dos grupos: inversión directa de capital extranjero en México e inversión directa de capital mexicano en el extranjero. Estos fueron los resultados, según los datos de la Balanza de Pagos, del Banco de México, del 2025.

Inversión directa de capital extranjero en México.

IED total, 2024, 37 mil 935 millones de dólares; 2025, 40 mil 871 millones, 7.73% más. Nuevas inversiones, 2024, 4 mil 110 millones de dólares; 2025, 7 mil 377 millones, 79.49% más. Reinversión de utilidades, 2024, 28 mil 710 millones de dólares; 2025, 27 mil 649 millones, 3.70% menos. Cuentas entre compañías, 2024, 5 mil 115 millones de dólares; 2025, 5 mil 844 millones, 14.25% más.

Inversión directa de capital mexicano en el extranjero.

IED total, 2024, 5 mil 481 millones de dólares; 2025, 9 mil 074 millones, 65.55% más. Nuevas inversiones, 2024, 1 mil 973 millones de dólares; 2025, 4 mil 894 millones, 148.05% más. Reinversión de utilidades, 2024, 6 mil 828 millones de dólares; 2025, 4 mil 727 millones, 30.77% menos. Cuentas entre compañías, 2024, 3 mil 320 millones de dólares; 2025, 547 millones, 83.52% menos.

De los dos grupos (inversión directa de capital extranjero en México e inversión directa de capital mexicano en el extranjero), al que se le pone más atención es al primero, porque está relacionado con la competitividad de la economía mexicana, definida como su capacidad para atraer, retener y multiplicar inversión extranjera directa, que produce bienes y servicios, crea empleos y genera ingresos, en el país, mientras que el segundo grupo hace lo mismo, pero en otros países.

Comparando todo el 2025 con todo el 2024, como lo hice en los párrafos anteriores, los resultados de la inversión directa de capital extranjero en México fueron positivos en tres rubros y negativos en uno. Positivos: IED total, que creció 7.74%; nuevas inversiones, que crecieron 79.49%; cuentas entre compañías, que crecieron 14.25%. Negativo: reinversión de utilidades, que decrecieron 3.70%.

Los resultados de la inversión directa de capital mexicano en el extranjero fueron positivos en dos rubros y negativos en dos. Positivos: IED total, que creció 65.55%; nuevas inversiones, que crecieron 148.05%. Negativos: reinversión de utilidades, que decrecieron 30.77%; cuentas entre compañías que decrecieron 83.52%.

De los tres apartados de la IED (nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cunetas entre compañías), ¿cuál es el que mejor refleja la confianza de los empresarios extranjeros para invertir directamente? Las nuevas inversiones. ¿Qué nos dice que las nuevas inversiones directas de capital extranjero en México hayan crecido 7.74% y que las nuevas inversiones directas de capital mexicano en el extranjero lo hayan hecho al 148.05%, sobre todo tomando en cuenta que los efectos positivos (producción de bienes y servicios, creación de empleos y generación de ingresos), de las inversiones directas de capital mexicano en el extranjero se dan en el extranjero, no en México?

Continuará.