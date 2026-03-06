Presionan a Coca-Cola por uso de insumos y su impacto en la salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje firme a The Coca-Cola Company al exigir que incremente el uso de azúcar producida en México y reduzca la utilización de fructosa importada en la elaboración de sus refrescos en el país, en un señalamiento directo a la mayor empresa refresquera del mundo durante una reunión con su director ejecutivo global, Henrique Braun.

El reclamo ocurre pese a que la compañía anunció un plan de inversión, se enmarca en la estrategia del gobierno para fortalecer el consumo de insumos nacionales dentro del llamado Plan México. La mandataria advirtió que el refresco utiliza cada vez menos azúcar mexicana y más fructosa importada, lo que incluso cambia el sabor del producto, pero también reabre el debate sobre el papel de estas bebidas en la salud pública del país.

En distintos momentos, especialistas, autoridades sanitarias y organismos internacionales han señalado a la industria refresquera, y particularmente a Coca Cola, como uno de los factores vinculados al aumento de obesidad, diabetes y enfermedades crónicas entre los mexicanos, un problema de salud pública que ha afectado a millones de personas. Precisamente por ese impacto, el gobierno mexicano impuso desde hace años el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas como una medida para desincentivar su consumo. Aunque la empresa también presentó iniciativas de reciclaje y optimización del uso de agua en sus procesos productivos, la exigencia presidencial marca una postura más dura frente a una industria que durante años ha sido cuestionada por su responsabilidad en la crisis de salud alimentaria del país.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Nuevos libros sin Arriaga

Pizza Hut Entretenimiento. Pizza Hut ha hecho oficial su llegada al negocio de alimentos y bebidas en estadios, recintos de entretenimiento y eventos masivos en México tras concretar una alianza estratégica con RK Experience Management, empresa especializada en la operación gastronómica dentro de venues deportivos y espectáculos. Con este acuerdo, la cadena de pizza ampliará su presencia en más de 23 recintos ubicados en más de 10 estados del país, espacios que cada año reciben a millones de asistentes en partidos, conciertos y espectáculos. La estrategia busca posicionar a la marca en puntos de alto flujo y cercanía con los consumidores, integrando su oferta dentro de los puntos de venta de alimentos en estadios y venues para acompañar la experiencia de los aficionados durante eventos deportivos y culturales. Para la compañía, el movimiento representa una apuesta por nuevos canales de consumo fuera del formato tradicional de restaurantes, justo en un momento en que México se prepara para recibir grandes eventos internacionales en 2026, lo que abre oportunidades de crecimiento en el segmento de entretenimiento y hospitalidad.

Morelos: inversiones. La Secretaría de Economía busca acelerar la ejecución de proyectos de inversión en Morelos tras una reunión de trabajo encabezada por Marcelo Ebrard con empresarios de la entidad y autoridades estatales, con el objetivo de fortalecer el flujo de capital productivo hacia el estado. En el encuentro participaron 29 empresarios morelenses y funcionarios del gobierno estatal y federal, quienes revisaron oportunidades para detonar proyectos en distintos sectores y acordaron establecer mecanismos para agilizar trámites y facilitar la puesta en marcha de nuevas inversiones. Hoy, el portafolio de proyectos previstos para el estado supera los 2 mil 800 millones de dólares durante el actual sexenio, lo que posiciona a Morelos como un destino con potencial para el desarrollo industrial y tecnológico. Además, dentro de todo esto, se confirmó que la entidad será nuevamente sede nacional de Innovafest, un evento enfocado en innovación y emprendimiento que busca fortalecer el ecosistema económico y empresarial del estado.

Agenda Igualdad BMV. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Grupo Bolsa Mexicana de Valores reforzó su estrategia para impulsar la igualdad de género como un factor clave para la competitividad y sostenibilidad del mercado financiero. Por octavo año consecutivo, el grupo fue sede en México del evento Ring the Bell for Gender Equality, iniciativa internacional que busca promover acciones concretas dentro de empresas, emisoras e instituciones financieras para fortalecer la participación de las mujeres en la economía. Durante el encuentro, directivos del sector financiero, autoridades regulatorias y representantes de organismos internacionales coincidieron en que la igualdad de género es un componente esencial del buen gobierno corporativo, la gestión del talento y la generación de valor de largo plazo. Desde la Bolsa Mexicana de Valores se destacó que avanzar en esta agenda no sólo responde a criterios de justicia social, sino que también fortalece la solidez y resiliencia del sistema financiero al ampliar la participación del talento femenino en la toma de decisiones y en la actividad económica.

Voz en off. La bebé de dos años Jazlyn Azuleth, quien resultó gravemente herida tras la explosión de una pipa de gas ocurrida a inicios de septiembre de 2025 en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, regresó a México después de permanecer dos meses y cinco días en tratamiento especializado en el hospital Shriners de Galveston, Texas. El traslado y la atención médica de la menor fueron gestionados con apoyo de la Fundación Michou y Mau, organización dedicada a ayudar a niñas y niños con quemaduras graves. La menor fue llevada a Estados Unidos en estado crítico tras el estallido de una pipa propiedad de Transportadora Silza, S.A. de C.V., filial de Grupo Tomza, accidente que dejó 32 personas fallecidas, entre ellas la abuela de la niña, quien murió tras cubrir con su cuerpo a su nieta para protegerla de la enorme llamarada. A pesar de la magnitud del siniestro, familiares de las víctimas y vecinos denuncian que la empresa no ha asumido plenamente la responsabilidad, se ha olvidado, afirma haber cumplido ya, con los daños ocasionados, irresponsabilidad por donde se le vea, mientras continúan las investigaciones sobre el caso, y mientras Jazlyn está a la espera que Tomás Zaragoza Fuentes se haga responsable...