Solo unida podrá competir la oposición

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El priismo hace un llamado público, abierto, al PAN y al Movimiento Ciudadano, para considerar una alianza de cara a la elección intermedia. Los dirigentes de estos dos partidos, sin consultar a nadie, rechazan la propuesta, olvidan que hace un año y medio por ir desunidos, Morena aprovechó el momento y logró la sobrerepresentación.

En un decálogo, el senador campechano Alejandro Moreno asegura que cuando el país enfrenta retrocesos democráticos, “la división solo beneficia al poder.

“La oposición no puede darse el lujo de competir entre sí mientras México pierde oportunidades y le deja el camino abierto a Morena para que atropelle todo.

“Anteponer los intereses personales o partidistas al futuro del país es un

error garrafal que solo lleva a los participantes a ser derrotados por el partido que cuenta con todos los recursos, con dinero y con la autoridad para para atropellar a sus adversarios”.

El líder del tricolor asevera que la responsabilidad de los líderes políticos “es pensar primero en México, no en cálculos electorales’’.

El llamado está hecho y ocurre luego de que el presidente del PAN, Romero Jorge, descartara una futura alianza porque, dijo, el blanquiazul aspira recuperar su militancia.

El líder panista debería revisar las encuestas serias que demuestran que el partido, solo, no podría mantener algunas de las gubernaturas que hoy encabeza.

Cerrados al diálogo, a reconocer a opositores y con comportamientos que contradicen ideales y postulados fundacionales, buena parte de la cúpula y muchos de los cuadros de Morena podrían llevar a la 4T a perder el gobierno ante la derecha en 2027, advierte Ricardo Monreal en su libro 49 -435 páginas- bajo el título de Morena, historia y perspectivas.

+++

Presentado por él mismo el martes, ante un lleno total del Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador de la mayoría de diputados de Morena Ricardo Monreal y advierte claramente que Morena podría perder el poder en las elecciones de 2027.

Dice:

“… Morena tiene posibilidades de continuar en el gobierno si no fallamos; tiene posibilidades de convertirse y de mantenerse como el principal instrumento social del pueblo de México”.

+++

Y llegó a la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial de reforma electoral y se abre la posibilidad de que la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, y el viejo comunista Pablo Gómez Álvarez comprueben que, efectivamente, responden a las demandas populares.

Al confirmar la entrega de su propuesta, la Presidenta sostuvo: “yo estoy cumpliendo, y ya depende de los diputados o el Senado” y, además,

sostuvo que al enviar la iniciativa “para mí ya es una victoria”, porque cumple con demandas de los ciudadanos.

Esas peticiones, por cierto, no se han hecho públicas. De haber ocurrido, sólo la jefa del Ejecutivo las escuchó.

Si esa afirmación de Sheinbaum tiene como base la actividad de la comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, tampoco se puede afirmar que tomó en cuenta las opiniones de los diversos sectores de la sociedad.

De hecho, lo que ha trascendido es que, luego de un recorrido gastronómico por parte de la República, no se ha incorporado ninguna nueva idea. Por el contrario, los aspectos centrales de la iniciativa que nació desde el anterior sexenio se mantienen íntegros, con lo cual se cumple con el mandato de aprobar lo propuesto por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación “sin cambiarle ni una coma”

Sin embargo, como lo apuntó la Presidenta, ahora la responsabilidad recae sobre los diputados y senadores, que teóricamente pueden modificar la iniciativa, recortarle cuestiones que no consideren positivas o agregar cuestiones que mejoren la propuesta.

Ese es precisamente el trabajo de las comisiones legislativas. Las normas que rigen el trabajo legislativo ordenan que parte de su labor consiste en revisar todas las iniciativas presentadas por otros legisladores en la misma materia. Es decir, todo lo relacionado con cuestiones electorales.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx