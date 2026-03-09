No llegaron todas

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Entre marchas, consignas, arengas, manifestaciones y demandas de igualdad, ayer se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, y México no fue la excepción.

Un país donde, a pesar de todos los esfuerzos y avances, muchos de los derechos de las mujeres aún siguen invisibilizados y todavía existen marcadas diferencias en cuanto a equidad de género.

Seamos honestos, nuestro país está lejos de tener una igualdad real hacia con las mujeres y una agenda inclusiva y justa. En gran parte ha sido porque el discurso no empata con la realidad.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Distracciones en Baja California Sur

Empezando por el tema de la violencia e inseguridad, que se respira a diario en nuestro país y en donde tristemente los feminicidios siguen a la orden del día y para muestra un botón.

Hace una semana, justo el lunes pasado, amanecíamos con la noticia del asesinato de Kimberly Ramos Beltrán, una joven de 18 años, estudiante de contaduría de la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de Morelos) que había sido reportada como desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del Campus Chamilpa, en Cuernavaca.

A la fecha, las investigaciones siguen su curso y los familiares de la víctima exigen que se haga justicia hasta conocerse el motivo de su asesinato.

Días después del macabro hallazgo y como si se tratara de una película de terror, el pasado viernes se confirmó el asesinato de otra joven universitaria, también de apenas 18 años, también de Morelos y también desaparecida.

Su nombre Karol Toledo Gómez, quien estudiaba Derecho en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec y que apenas el 2 de marzo había ido a presentar un examen. Al salir su familia perdió contacto con ella.

En un comunicado, la Fiscalía de Morelos confirmó la identidad de Karol Toledo y dijo que ya se había hallado su cuerpo, por lo que de inmediato se inició una carpeta de investigación.

La familia de Karol denunció que las autoridades se tardaron en emitir la alerta de búsqueda; por su parte, la universidad lamentó el fallecimiento de la joven.

Incluso días antes de que su cuerpo fuera localizado, familiares, profesores, amigos y estudiantes universitarios se manifestaron para exigir que la joven apareciera con vida y para pedir más seguridad en los alrededores de las instituciones educativas.

Lo anterior es la exhibición de lo que la propia Presidenta, Claudia Sheinbaum, declaró en el marco del Día Internacional de la Mujer: “En México falta protección del Estado para las mujeres”.

Esa declaración, desnuda la realidad y deja claro que lejos de las palabras o los buenos deseos, no se ha podido resolver el tema de violencia de género que vive nuestro país.

Ambos casos en menos de una semana y justo los días previos al 8 de marzo. Dos mujeres, dos estudiantes, dos historias, dos vidas que se cortan. Un país en el que no hay garantías para que las mujeres puedan estar seguras.

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeee!!!