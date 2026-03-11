La Ley Electoral propuesta por Morena rechazada por la Oposición  

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Una respuesta tajante de parte de los Partidos del Trabajo y del Verde, dieron a la propuesta presidencial y su reforma electoral va sin su respaldo: No la acompañaran en esta reforma Electoral, pero que eso no quiere decir que se romperá la alianza, ellos son totalmente 4T y seguirán al 2027 y al 2030, dicen los líderes de la cuatro T, pero más para levantarse el animo que para ver la realidad. Quieren imponer esa ley al precio que sea.

El líder de los diputados, Reginaldo Sandoval refrendó su postura que desde el principio soltaron en San Lázaro, su voto en contra.

Para que se de una idea del peso de su bancada del Partido del Trabajo, suman 50 diputados, en automático, junto con los 62 del Verde, echan atrás la reforma Presidencial Electoral porque Morena goza de 252 votos, una cifra que le queda muy pero muy pequeña para alcanzar las dos terceras partes de 334 diputados.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES La certeza de la ignorancia

Entonces puede adelantar que si bien el plazo fatal, que atinadamente aclaró Ricardo Monreal y el propio líder de los senadores, Ignacio Mier, que tienen hasta el 31 de mayo, simplemente sería perder el tiempo y solo lograrán retrasar los resultados de esa reforma que llegó más que muerta.

+++

Y Alejandro Moreno, simplemente sentenció que el PRI votará en bloque contra la reforma electoral de Morena. Estamos firmes y no actuaremos como otros partidos que son acomodaticios, que están al servicio de los gobernantes. Se dicen que son muy firmes, pero a la hora de votar, abandonan el salón de sesiones o van al baño.

Vamos a ir unido en un mismo bloque, subiremos a la tribuna, pero nos comenta que “vamos unidos”. Somos el partido y nos mantendremos unidos para evitar duplicidades.

+++

En febrero, por segundo mes consecutivo, aumentó la inflación en México. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reveló que el mes pasado la inflación anual fue de 4.02 % en febrero de 2026.

En el mes referido, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 144.307, lo que representa un aumento de 0.50 por ciento respecto al mes anterior. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.28 por ciento y la anual, de 3.77 por ciento.

En el mes pasado, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron: jitomate, papa y otros tubérculos, así como loncherías, fondas, torterías y taquerías. En contraste, el gas doméstico LP, el huevo y el pollo disminuyeron sus precios.

Los especialistas del Inegi señalan que el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.46 % a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.39 % y los de servicios, 0.52 por ciento.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 0.64 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.94 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.02 %.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.46 % a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.39 % y los de servicios, 0.52 por ciento.

En detalle, los productos y servicios que más subieron de precio en febrero de 2026 y con ello impactaron en la inflación fueron: limón, con un incremento del 25.97%; jitomate, 22.51%; papa y otros tubérculos, 20.86%; tomate verde, 18.89% y plátano, 10.79%.

+++

En detalle, los productos y servicios que más subieron de precio en febrero de 2026 y con ello impactaron en la inflación fueron: limón, con un incremento del 25.97%; jitomate, 22.51%; papa y otros tubérculos, 20.86%; tomate verde, 18.89% y plátano, 10.79%.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx