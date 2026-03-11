T-MEC: inseguridad y atascos según los mexicanos

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Los resultados de las Mesas de Consulta Pública para la Revisión del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) que realizó la Secretaría de Economía muestran que México es un país vinculado profundamente a las actividades exportadoras (74% de los consultados vende alguna parte o toda su producción fuera del país) y ven como estratégico mantener el proceso de integración con América del Norte…, pero también respondieron a la secretaría, a cargo de Marcelo Ebrard, que los cuellos de botella que enfrentan son inseguridad logística, sobrerregulación ambiental, pérdida de mano de obra calificada y energía.

La cuantificación de la respuesta de empresarias, empresarios, cámaras, asociaciones, consejos o similares del sector productivo, académicos y sindicatos que atendieron a la consulta muestra que sólo 5% considera negativo o muy negativo el T-MEC…, curiosamente la misma visión que hace 32 años manifestaban los integrantes de la izquierda mexicana que, hoy como parte del gobierno, propugnan por mantener la apertura comercial en alineación a la visión positiva o muy positiva del 83% de los participantes.

Pero además del reconocimiento expreso a la relevancia que tiene el Tratado, los resultados expuestos por el subsecretario Vidal Llerenas muestran los principales lastres que los sectores productivos identifican para su competitividad e integración en el bloque de América del Norte.

La inseguridad logística abarca desde los robos en carreteras, el mal estado de las mismas y los constantes retenes que, además de costar vidas, también elevan tiempos y costos como lo ha expresado el actual presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos, y el coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac), Miguel Ángel Santiago…, pero también los bloqueos que agrupaciones sociales y organizaciones narcoterroristas realizan sobre carreteras y vías ferroviarias.

A nivel regional, el reporte muestra diferentes matices, pero un mismo mensaje: la infraestructura actual no alcanza para las necesidades de integración.

Así, “A) En la frontera, la saturación de cruces eleva los tiempos y costos, B) en el centro, la falta de conectividad intermodal limita la eficiencia. C) En el sursureste, la ausencia de carreteras y nodos logísticos frena la articulación productiva”. Vaya paquete para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que lleva Jesús Esteva.

La sobrerregulación ambiental, denunciaron, afecta sobre todo a la industria textil, de la piel y el calzado, con disparidades de impuestos locales y trámites federales.

En cuanto capital humano y movilidad laboral, las industrias automotriz, aeroespacial, electrónica, farmacéutica y de servicios digitales coincidieron en que la falta de personal técnico especializado puede trocarse en el principal freno de la integración norteamericana. En las entidades industriales la queja fue en torno a la rotación, mientras que los del sur piden mayor acceso a formación técnica. Vaya, las becas de “Jóvenes Construyendo el Futuro” que tanto pregona el partido oficial encargado a Luisa María Alcalde no resolvieron ni de lejos “las causas” de la violencia ni elevaron las capacidades laborales requeridas.

Y, finalmente, entre los riesgos advertidos por los participantes en las mesas fueron: “i) competencia desleal de productos asiáticos; (ii) altos costos de certificación y verificación para exportadores, especialmente para MiPymes; (iii) homologación insuficiente de procesos y certificaciones, (iv) desigualdad territorial en infraestructura energética y logística y (v) debilidad institucional para la gestión de cupos y permisos”.

Muchos frentes que atender al mismo tiempo para que México no pierda —otra vez— el tren del desarrollo global.

Ánima Estudio truena y maltrata a sus trabajadores. El que fuera el más importante estudio de animación digital de México, con producciones como El Chavo Animado y La Leyenda de la Nahuala, está tronando por las malas y controvertidas decisiones tomadas por su equipo directivo. Ánima Estudio, de Fernando de Fuentes y que administra José Carlos Mango García Letona, dejó perder oportunidades de negocio en aras de ahorros mal entendidos, amén de su desdén por talento nacional… empezando con sus propios trabajadores y empleados a los que adeudan cuando menos cinco quincenas luego de pagos irregulares desde hace un año.

A la callada, De Fuentes y Mango dieron de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social —a cargo de Zoé Robledo— a alrededor de 60 empleados y trabajadores, un despido silencioso hecho con la presunta finalidad de evadir liquidaciones y cumplimiento de sus obligaciones como patrones.

Mujeres y hombres jóvenes —casi todos jóvenes— trabajaron de a gratis por meses por el idealismo propio de los artistas y creativos… situación que aprovecharon los dueños de Ánima para solventar sus propios errores como empresarios. Por ello, los trabajadores y empleados presentaron querella judicial ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para hacer valer sus derechos, pese a los amagos y presiones de los directivos.

Ya les cuento.

Flix forma alianza con el Tren Maya. Fue en el Pabellón de México en la 46.ª edición de Fitur 2026, donde el Tren Maya, que dirige el general Óscar Lozano Águila, formó alianza comercial con la empresa global de movilidad Flix —la más importante firma de autotransporte terrestre en Europa que lidera André Schwämmlein— para la comercialización internacional de boletos de ese tren a través del sitio web y la aplicación móvil de Flix, con viajes disponibles desde el 1 de febrero del 2026. Además, se concretaron acuerdos con empresas líderes como El Corte Inglés, Expedia Group, Xplore Mexique y Avoris.

El Pabellón México, construido y gestionado por Creaturismo, al mando de Alejandro Soberón, fue el espacio para ampliar la presencia del país en escenarios internacionales, armar negocios e impulsar al Tren Maya. A ver si así jala.