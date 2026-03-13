Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El Mundial de futbol, uno de los eventos que sucede cada cuatro años y que es considerado uno de los más importantes en el mundo por el número de aficionados que atrae el balompié.

Solo en dos ocasiones se ha cancelado el evento y fue en 1942 7 1946 durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo su continuidad ya nunca se ha visto afectada.

La última vez que se realizó este evento fue en Qatar y reunió a más de 3.4 millones de personas, un Mundial lejano, muy caro y con horarios complejos para el resto del mundo.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES buso de Cometra en el Metro

Este 2026 toca el turno a Norteamérica, un lugar más accesible y atractivo para distintos países, dividido en México, Estados unidos y Canadá. La afluencia esperada es de más de 5.5 millones de visitantes únicamente a nuestro país.

La foto del México que recibirá un Mundial │ Laura Garza │ Enfoque Manual ı Foto: Especial

Esto es como organizar una fiesta en casa, todos corren para arreglar el desorden y preparar la sala o el jardín para recibir a los invitados y que todo luzca espectacular. Como buenos mexicanos, siempre faltando 5 minutos, aún estamos acomodando el florero, aromatizando el espacio y lanzando uno que otro grito entre quienes preparan el evento para que nadie se dé cuenta que en realidad el interior nunca se encuentra así de atractivo.

Así parece con nuestra sede, el país está patas para arriba, estamos ante una crisis en materia de seguridad, política y de infraestructura. No solo son los conflictos entre los taxis concesionados en el Aeropuerto, sino que su remodelación aún no está lista.

No es que los asaltos sean cada vez más visibles gracias a la enorme cantidad de cámaras y celulares de la gente listos para grabar, es que no tenemos la certeza de que a algún extranjero no le suceda.

No es que el C.O. solo haya actuado en Jalisco y ya hace casi un mes, ahora ya no es tema, sino que tampoco hay certeza de que no se activen de nueva cuenta en algún sentido, como venganza a la muerte de su líder por parte del Gobierno Mexicano.

No es que las calles estén sucias, llenas de baches, y sin mantenimiento, es que la imagen que da este hermoso país es de caos y de deterioro.

No es que nuestra presidenta no asista a la inauguración porque quiere que vaya una niña mexicana en su lugar, es que nos deja peor parados en cuanto a diplomacia. Imagine que como primera mujer no asiste a un evento internacional de un deporte que siempre ha sido dirigido por hombres, y tampoco que como mandataria debe de estar puesto que es la líder de uno de los países que albergan el Mundial de FIFA 2026.

No es que nos saldrá a los mexicanos el sentido de emprendedor y comiencen a quejarse los extranjeros y locales que los precios de los restaurantes o las tarifas dinámicas de los taxis, estarán por los cielos.

Todo esto, por decir solo algunas cosas, es lo que veo en la fotografía de Galo Cañas afuera del Aeropuerto Internacional de la CDMX.

Porque si la mira, puede encontrar distintos escenarios e historias en una sola imagen.

La patrulla estacionada en donde “nadie” puede hacerlo, el joven bajando del Uber su maleta de manera rápida porque el mismo caos no permite estar mucho tiempo, la chica con mochila guinda que parece que viene con él, lo espera para dar el siguiente paso ante la jungla de personas que se ve venir.

El señor de sombrero, claramente no de la Ciudad de México observando y viendo cómo suceden las cosas en la capital, el joven de rayas pidiendo su taxi pero no el del aeropuerto, los trabajadores al fondo, la gente que espera, posiblemente con historias distintas e interesantes.

De dónde vienen, a quién esperan, por qué no han llegado, el hartazgo y la sátira de llegar a la capital, de pagar muchísimo dinero de impuestos por viajar y encontrar esto.

A menos de 100 días para recibir a mucho menos millones de espectadores que habían esperado, porque recuerde que habitaciones reservadas por la FIFA fueron canceladas y los precios de muchos boletos, están siendo bajados al 50%.

La foto es nuestro país: inesperado, caótico y sin ley.