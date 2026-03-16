Sabadell, con Cartera para Energía e infraestructura

Banco Sabadell México, tiene lista una cartera cercana a los mil millones de dólares en proyectos de energía e infraestructura en el país y analiza oportunidades adicionales por alrededor de 300 millones de dólares en potenciales transacciones, en un contexto en el que el sector energético comienza a mostrar señales de mayor dinamismo tras varios años caracterizados por una menor incorporación de nuevos desarrollos y una mayor actividad enfocada en refinanciamientos y optimización de estructuras financieras de proyectos ya en operación.

El banco ha mantenido presencia en el financiamiento y acompañamiento de empresas vinculadas al desarrollo y operación de activos energéticos, mientras el mercado comienza a registrar nuevas oportunidades derivadas de la identificación de 18 proyectos prioritarios de infraestructura energética con una inversión estimada de 4,800 millones de dólares.

Este escenario abre espacio para una nueva fase de financiamiento especializado en el país, particularmente en proyectos de generación eléctrica y expansión de infraestructura energética. Al mismo tiempo, el mercado muestra un creciente interés en el desarrollo de energías renovables, especialmente en proyectos de generación solar fotovoltaica y eólica, segmentos que concentran parte relevante de la actividad de desarrolladores e inversionistas ante la creciente demanda de energía por parte del sector industrial, la necesidad de ampliar la capacidad energética nacional y la tendencia global hacia fuentes de generación más limpias y eficientes. El financiamiento estructurado y la participación de la banca corporativa especializada se perfilan como elementos clave para acompañar la ejecución de nuevos proyectos y la consolidación de activos energéticos en México durante los próximos años.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Pacto en Segob

Arancel acero. El Gobierno de México renovará de manera definitiva los aranceles a la importación de acero provenientes de países asiáticos con los que no mantiene acuerdos comerciales, una medida que contempla gravámenes de entre 10 y 35 por ciento para 220 productos siderúrgicos originarios principalmente de Corea del Sur, Vietnam, China y otras economías de la región. La decisión da continuidad al esquema aplicado desde abril del 2024 a un total de 1,466 productos de distintas industrias y que inicialmente estaba previsto concluir en abril de este año, pero que ahora se mantendrá como parte de la política comercial orientada a fortalecer la industria nacional frente a importaciones consideradas desleales. En paralelo, el Gobierno federal busca impulsar un mayor contenido nacional en las compras públicas, priorizando este criterio en determinados proyectos de infraestructura y desarrollo industrial, en una estrategia que también forma parte de la agenda que México llevará a las próximas negociaciones con Estados Unidos, donde uno de los objetivos será reducir la dependencia de importaciones asiáticas en sectores estratégicos como el acero.

Nombramiento Amexcap. La Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) tiene una nueva directora general, se trata de Véronique Billia, que asumirá el cargo este 16 de marzo en sustitución de Liliana Reyes, quien dejó la posición a finales de diciembre del 2025. Billia cuenta con más de 20 años de experiencia en el ecosistema de inversión, innovación y emprendimiento, y recientemente encabezó la estrategia de innovación para América Latina de la farmacéutica Roche. De origen francés y radicada en México desde hace más de una década, ha participado en el impulso de proyectos vinculados al desarrollo empresarial y al capital emprendedor, incluyendo su etapa como directora de Desarrollo de Negocios en Endeavor México. Su llegada a la Amexcap ocurre en un momento en el que el sector de capital privado busca ampliar su papel en el financiamiento de empresas, proyectos de infraestructura y desarrollo tecnológico en el país, mientras que Liliana Reyes pasó a dirigir Fondo de Fondos, una plataforma de inversión integrada por instituciones de la banca de desarrollo.

Inversión 3B. Tiendas 3B planea acelerar su expansión en México durante 2026 con la apertura de entre 590 y 630 nuevas tiendas netas en el país, una cifra que superaría las 574 sucursales inauguradas en 2025, cuando la compañía registró un crecimiento de 21 por ciento frente a las aperturas del 2024. Como parte de su estrategia de crecimiento, la empresa prevé aumentar la proporción de establecimientos construidos desde cero en lugar de adaptar locales previamente existentes, lo que en algunos casos implicará el desarrollo de tiendas de mayor tamaño. El plan también contempla fortalecer su presencia en las regiones donde ya opera y analizar nuevas zonas del país para ampliar su red de establecimientos, en línea con la estrategia de expansión presentada durante la revisión de los resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre del 2025.

Nombramiento Audi. La filial mexicana de Audi, parte de Volkswagen Group, nombró a Andre Richter como su próximo presidente ejecutivo a partir del 1 de abril, en sustitución de Tarek Mashhour, quien encabezaba la operación desde noviembre del 2020. El relevo forma parte de una reconfiguración directiva en la planta de la armadora ubicada en Puebla, en una etapa en la que la compañía busca fortalecer su proceso de transformación industrial, apoyándose en la experiencia de Richter tanto en México, como en sus asignaciones en China dentro del grupo alemán. En el mercado mexicano, la marca de los cuatro aros mantiene una presencia dentro del segmento premium con ventas cercanas a las 9,200 unidades anuales, eso en 2025, lo que la ubica entre las firmas de lujo con mayor presencia en el país.