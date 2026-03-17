El 2025 (2/3)

En el anterior Pesos y Contrapesos vimos que los datos comprueban lo que la lógica predice: mayor desconfianza para invertir directamente igual a menor crecimiento de la inversión fija bruta en instalaciones maquinaria y equipo y, por lo tanto, menor crecimiento de la inversión directa; menor crecimiento de la inversión directa igual a menor crecimiento del PIB, igual a menor crecimiento de la economía, con los efectos negativos sobre la creación de empleos, la generación de ingresos y el bienestar de las personas, que es el fin de la economía: que vivan bien, que vivan mejor.

¿Cuál es la causa de la mayor desconfianza de los empresarios para invertir directamente? La degeneración del Estado de derecho en Estado de chueco, Estado de derecho que es Estado de justicia, de reconocimiento pleno, definición puntual y garantía jurídica de los derechos de las personas, Estado de chueco que es Estado de injusticia, de violación gubernamental de dichos derechos, resultado de la desaparición de las entidades autónomas del Estado, cuyas funciones se asignaron al gobierno, y de la desaparición, para todo efecto práctico, de la división de poderes y su concentración en el Ejecutivo federal.

Según el Índice de Estado de Derecho 2025, del Proyecto de Justicia Mundial, en 2018, antes del inicio de la 4T, entre 113 países, México ocupó el lugar 92 (91 países, el 80.53%, estuvieron mejor), con una calificación de 4.6/10. En 2025, transcurridos siete años de la 4T, México ocupó el lugar 121 entre 143 naciones (120 naciones, el 83.92%, estuvieron mejor), y la calificación fue 4.0/10.

¿Qué tuvimos? Deterioro del Estado de derecho, mayor desconfianza empresarial para invertir directamente, crecimiento negativo de la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo, menor crecimiento de la producción de bienes y servicios (PIB), menor crecimiento de la economía. ¿Resultado? Un círculo vicioso que afectó el bienestar de las personas.

El fin de la economía es el bienestar de las personas, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponen para satisfacer sus necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, por lo que su compra es un buen indicador del bienestar: a mayor compra mayor bienestar, y viceversa.

En 2022, según los datos del Inegi, la compra de bienes y servicios, de parte de las familias residentes en el país, excluyendo la adquisición de bienes inmuebles y objetos lujosos, creció 4.24%. En 2023, 4.85%. En 2024, 2.42%. En 2025, 1.22%, exactamente la mitad que un año antes.

Resumiendo. Degeneración del Estado de derecho (de justicia) en Estado de chueco (de injusticia), igual a mayor desconfianza empresarial para invertir directamente, igual a crecimiento negativo en la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo, igual a menor crecimiento del PIB, y por lo tanto de la economía, igual a menor crecimiento de la compra de satisfactores, igual a menor bienestar, efectos del círculo vicioso en el que estamos inmersos. ¿Cómo superarlo? Regenerando el Estado de chueco en Estado de derecho, para recobrar la confianza de los empresarios, para que decidan invertir más, para que crezca más la producción, condiciones necesarias para que aumente la compra de satisfactores y, con ello, el bienestar.

Continuará.