TV Azteca acelera desliste bursátil como eje de su reestructura financiera de largo plazo

TV Azteca lleva a cabo, de manera solidaria, su desliste de sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, como parte central de su reorganización corporativa, operativa y financiera, en un movimiento que busca atender de forma integral sus pasivos y fortalecer su viabilidad en el largo plazo.

La compañía ha concluido con los requerimientos legales para cancelar la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores, al tiempo que estructuró un fideicomiso destinado a adquirir los títulos en circulación entre el público inversionista, lo que le permitirá transitar hacia un esquema con mayor flexibilidad financiera y menor exposición a la volatilidad del mercado bursátil. Este paso se da en paralelo a una estrategia más amplia de reordenamiento que incluye el uso de herramientas legales para optimizar su estructura de capital.

Usted recordará que TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego e integrante de Grupo Salinas, presentó oficialmente ante el Poder Judicial en México una solicitud de concurso mercantil voluntario como parte de una estrategia integral para reorganizar sus pasivos, optimizar su estructura financiera y consolidar la viabilidad de la compañía en el largo plazo. El procedimiento permitirá a la empresa establecer un marco ordenado de negociación con sus acreedores, incluyendo bonos internacionales, asegurando que los compromisos financieros se gestionen bajo supervisión judicial y dentro de un esquema legal que brinda certidumbre a inversionistas, socios comerciales y al mercado en general. Esta medida se produce después de que la compañía resolviera adeudos fiscales correspondientes a ejercicios anteriores, lo que refuerza su posición frente a autoridades y contribuye a estabilizar la operación del grupo.

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La solicitud de concurso mercantil no afecta la continuidad de sus actividades de producción, transmisión de contenidos y operación de plataformas digitales, lo que permite a la empresa mantener su presencia en el mercado mientras avanza en la reorganización de su estructura de capital. En términos estratégicos, el concurso mercantil se configura como una herramienta para preservar el valor del negocio, fortalecer la gobernanza corporativa y facilitar acuerdos que permitan avanzar hacia una etapa de mayor estabilidad y crecimiento. Asimismo, abre la posibilidad de atraer nuevos inversionistas y capital adicional, sentando las bases para que la televisora continúe adaptándose a un entorno mediático en transformación, marcado por la migración de audiencias hacia plataformas digitales, la fragmentación del consumo y la creciente competencia por ingresos publicitarios.

Moody’s Investors Service considera que el proceso de concurso mercantil voluntario no tendrá un impacto material en el perfil crediticio de Grupo Elektra, pese a que ambas compañías forman parte de Grupo Salinas. La evaluación se sustenta en que mantienen estructuras organizacionales, legales y financieras independientes, lo que limita riesgos de contagio y preserva la autonomía en la toma de decisiones estratégicas. La exposición económica directa de Elektra hacia la televisora es limitada y no compromete su liquidez ni su capacidad de generación de flujo.

El análisis también contempla que el proceso concursal no generará efectos relevantes en otras entidades con actividad financiera dentro del conglomerado, en parte debido a los límites regulatorios aplicables a operaciones con partes relacionadas, lo que contribuye a aislar riesgos y preservar la solidez del grupo. Actualmente, la calificación de emisor de largo plazo en escala nacional de Grupo Elektra se mantiene en A+.mx con perspectiva estable, respaldada por su posición competitiva en crédito al consumo, su amplia red operativa en México y América Latina, la diversificación de ingresos y la generación constante de flujo en su segmento financiero. Estos fundamentos le permiten mantener disciplina operativa y fortaleza en su estructura de capital, incluso en entornos económicos complejos.

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TV Azteca aprobó la reorganización corporativa, operativa y financiera de la compañía y sus subsidiarias mediante el concurso mercantil voluntario, en una decisión orientada a ordenar integralmente sus pasivos, fortalecer su balance y asegurar la continuidad operativa en un entorno de transformación estructural para la industria de medios. Este contexto está marcado por la evolución acelerada del ecosistema publicitario, la migración sostenida de audiencias hacia plataformas digitales y la creciente competencia por ingresos en modelos multiplataforma, lo que exige a las empresas contar con estructuras financieras más sólidas y flexibles.

Desde 2021, la empresa inició un proceso de diálogo con acreedores internacionales con el objetivo de reorganizar sus compromisos bajo parámetros sostenibles y acordes con su capacidad de generación de flujo, privilegiando la negociación y la búsqueda de acuerdos equitativos. Más recientemente, liquidó en su totalidad sus obligaciones fiscales, lo que implicó un esfuerzo financiero significativo y reafirmó su compromiso con el cumplimiento normativo. El concurso mercantil voluntario constituye una herramienta legal que permite reordenar pasivos bajo supervisión judicial, garantizando trato equitativo a los acreedores y permitiendo que la empresa continúe operando sin interrupciones.

Desde una perspectiva de negocio, el objetivo central es alinear la estructura de deuda con la realidad operativa, reducir presiones financieras y liberar recursos para áreas estratégicas como producción de contenidos, innovación digital, infraestructura tecnológica y fortalecimiento comercial. En conjunto, el desliste bursátil y el proceso concursal representan una estrategia integral orientada a preservar el valor de la compañía, garantizar la continuidad de sus operaciones y sentar las bases para una etapa de mayor estabilidad, en línea con experiencias de otras empresas que han utilizado mecanismos de reestructura para adaptarse a entornos adversos y recuperar competitividad en industrias en transformación.

Presidencia Canilec. Jorge Lozano Garza asumió la presidencia de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), en un momento clave para un sector que se posiciona como el cuarto más relevante dentro de la industria de alimentos en el país. Con una producción superior a 13 mil 800 millones de litros anuales y una derrama económica cercana a los 600 mil millones de pesos, la industria láctea representa un motor significativo para la economía nacional, tanto por su escala productiva como por su impacto en la cadena de valor agroindustrial. Además, el sector genera alrededor de 600 mil empleos directos e indirectos, consolidándose como un eje estratégico en la seguridad alimentaria, el desarrollo regional y la estabilidad de precios en productos básicos.