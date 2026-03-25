Expediente Irán: la paz como desmantelamiento

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Se cerró la ventana de oportunidad operativa; los objetivos se han alcanzado. La guerra ya dijo lo que tenía que decir. Lo que sigue es otra cosa: fijar el precio de la paz. Y el costo no se mide en concesiones menores, sino en la reconfiguración del poder.

Esto, en términos estratégicos, sugiere una secuencia. Tal como escribí en la primera entrega de este Expediente, el objetivo estratégico irrenunciable era acabar con el riesgo nuclear; el objetivo militar, degradar capacidades; y el resultado buscado, debilitar estructuralmente al régimen. Como anunciamos, la guerra se definió en el mar. Con ese horizonte, han iniciado las negociaciones de paz.

El momento más incómodo de una guerra es aquel en el que la paz deja de ser una aspiración abstracta y se convierte en una lista concreta de condiciones. Y en esa lista, lo que está en juego no es solo un alto al fuego, sino el rediseño del Estado iraní en materia de seguridad —y, en paralelo, la reconfiguración territorial del entorno inmediato.

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Los puntos que hoy discuten Estados Unidos e Irán no son menores. Exigen el desmantelamiento total de sus capacidades nucleares, la prohibición de cualquier enriquecimiento en territorio iraní y la entrega del material existente al Organismo Internacional de Energía Atómica. No se trata de contener o limitar su programa, sino de vaciarlo. Natanz, Isfahán y Fordow —los nodos críticos del sistema— serían desmantelados y destruidos, mientras el OIEA obtendría acceso pleno a la información dentro del país.

Además, Irán tendría que dejar de financiar y armar a sus proxies en Medio Oriente. Es decir, no sólo se negocia su capacidad nuclear, sino su arquitectura de poder exterior. El control del estrecho de Ormuz —históricamente una de sus palancas estratégicas— quedaría neutralizado bajo el principio de libre tránsito.

Incluso el programa de misiles, que durante años ha sido el seguro de disuasión del régimen, entraría en una lógica de restricción: límites en cantidad y alcance, y uso exclusivamente defensivo. Aunque este punto queda abierto, su inclusión confirma que la negociación no distingue entre capacidades ofensivas y herramientas de supervivencia estratégica.

A cambio, la oferta es firme: levantamiento total de sanciones, asistencia para un programa nuclear civil en Bushehr y, sobre todo, la eliminación de la amenaza de reactivación de sanciones. Es decir, no se trata sólo de alivio económico inmediato, sino de certidumbre estructural.

No es un acuerdo entre iguales. Es un intercambio entre supervivencia económica y renuncia estratégica. Irán obtendría oxígeno financiero y estabilidad, pero al costo de desmontar los pilares que le han permitido resistir durante décadas: su programa nuclear, su red regional y su capacidad de presión energética.

Datos vs ruido. Dato: la negociación no se limita al ámbito nuclear; incluye misiles, aliados regionales y rutas energéticas. Es un rediseño integral del poder iraní.

Ruido: leer este proceso como un simple regreso al acuerdo nuclear. No lo es. De concretarse, sería una reconfiguración forzada.

Hasta aquí llega Expediente Irán. Los días más duros del conflicto han terminado. Lo que sigue ya no se decide en el aire, ni en el mar, ni en la noche de los sistemas de defensa. Se juega en el tablero de la arquitectura de la paz.

Porque, al final, las guerras no se ganan cuando se destruye más, sino cuando se logra imponer el diseño del orden que viene después. Y —esta vez— ya está escrito.