Segunda llamada

Este sábado el balón rodará nuevamente en una de las grandes catedrales del futbol mundial, el hoy renombrado Estadio Banorte abrirá sus puertas para confirmar que está listo para recibir una tercera Copa del Mundo. Los grandes invitados, son los equipos de México y Portugal, selecciones que se han enfrentado pocas veces, dos de esas ocasiones durante mundiales, ambas derrotas para los nuestros. Este duelo también servirá para poner a prueba a la Ciudad de México como sede de esta gran fiesta deportiva y habrá que observar los detalles en la logística para que el 11 de junio, todo sea perfecto.

Siempre caótica, pero al mismo tiempo una ciudad seductora con su oferta cultural y deportiva, la Ciudad de México será el epicentro del planeta durante la próxima inauguración del Mundial. Las grandes preocupaciones radican principalmente en la seguridad que deberá garantizarse a los miles de visitantes que llegarán de diversas partes del mundo. El Plan Kukulcán será el operativo encargado de salvaguardar el orden y la seguridad. Con más de 100 mil elementos de las diferentes policías y más de 100 mil cámaras vigilando la ciudad 24 horas todos los días, es parte de la estrategia para que el saldo sea blanco durante la Copa del Mundo.

El otro tema es el de la movilidad, ya que los alrededores del inmueble de Tlalpan siempre han representado un desafío para los automovilistas y peatones que visitan el estadio. Callejones estrechos, calles de doble sentido y un estadio atrapado entre dos superavenidas como Periférico y Tlalpan, el flujo vehicular es toda una condena en días de partido. Para los aficionados que llegan a pie, la hazaña es igual o mayor. Desde hace décadas, el transporte que concentra la mayor parte de gente que llega al Azteca es el Tren Ligero, una especie de tranvía de los años en blanco y negro en donde uno viaja al ritmo de los años veinte.

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Creo, finalmente, que ésas son las principales mejoras que los aficionados sueñan con experimentar este sábado. Además, claro, que los baños ya no se parezcan tanto a los del Reclusorio Norte, que la visibilidad vuelva a ser aceptable como lo era antes de la anterior “remodelación” del Coloso de Santa Úrsula en donde se colocaron acrílicos que lejos de ayudar, empeoraron la experiencia para los aficionados al futbol. Todos sabemos que esta remodelación debió comenzar hace 5 años al menos, pero ojalá se continúen las etapas cuando concluya el mundial como lo prometieron los encargados de la obra.

En lo deportivo, la mala noticia llegó apenas unos días atrás con la convocatoria oficial del equipo de Portugal, en donde se confirmó la ausencia de Cristiano Ronaldo, culpable de la gran expectación, del caos cibernético para conseguir entradas y de la reventa de locura que se propagó por las redes sociales. Y cómo no, si Ronaldo es uno de los grandes fenómenos deportivos de los últimos tiempos. Los “Bicholovers” ya soñaban aferrados a sus “CR-Sietes” de peluche, con la reapertura del Azteca y todo juntos entonar al unísono un intimidante siuuuu. Tristemente no sucederá, pero aquellos que son afines al Toluca, las múltiples bajas de Portugal, le abrieron la puerta a Paulinho, el bicampeón de goleo de nuestra liga tendrá 180 minutos en esta fecha FIFA para marcar goles y colarse al mundial. El sábado será una gran noche con sabor mundialista.