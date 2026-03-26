Filosofía griega para wokes mexicanos

Giorgia Meloni declara: “Creo en la civilización occidental, basada en la filosofía griega, el derecho romano y los valores cristianos”. Buena parte de la derecha mundial ha adoptado su frase como un lema. Su adversario sería el wokismo, entendido como un nuevo progresismo que denuncia la opresión racial y de género, supuestamente inspirado en autores como la Escuela de Frankfurt o las intelectuales feministas.

Es cierto, por ejemplo, que el académico de Princeton, Dan-el Padilla Peralta, ha propuesto el desmantelamiento de la carrera de Estudios clásicos para “eliminar su herencia colonial y el supremacismo blanco”. Propone, en su lugar, enseñar Estudios críticos del mundo antiguo. ¡Y no sólo los conservadores ponen el grito en el cielo! El argumento principal del académico afrodescendiente y de origen dominicano es que los Estudios clásicos serían inseparables del supremacismo blanco y que, históricamente, habrían funcionado como una herramienta de la ideología colonial y racista.

Una parte del odio que en la derecha mexicana suscita la 4T tiene que ver con el supuesto wokismo de ésta: la solicitud de disculpas a España por las atrocidades de la Conquista, las clínicas para las personas trans donde se les ofrece tratamiento hormonal, la intención de enseñar náhuatl en algunas preparatorias, la cruzada feminista de la Presidenta Sheinbaum, etcétera. Otra parte del odio se relaciona con la redistribución de la riqueza mediante impuestos y reducción de prestaciones a los altos funcionarios.

Lo interesante es que esas medidas pueden respaldarse en clásicos de la tradición occidental; sí, en la filosofía griega y los valores judeocristianos.

Platón, en El banquete, describe con naturalidad el amor entre personas del mismo sexo y defiende que todos los cuerpos son bellos. Muy woke. En La República, ofrece una mordaz anatomía de la oligarquía. Un régimen gobernado por los ricos, argumenta, da lugar a dos ciudades viviendo en una: la de los ricos y otra de pobres. Una ciudad así está permanentemente en guerra consigo misma. La riqueza se convierte en criterio para acceder a un cargo y el amor al dinero desplaza al amor a la sabiduría.

En Leyes, Platón va más allá y propone límites institucionales a la riqueza. Los ciudadanos deben recibir asignaciones iniciales iguales de tierra. Nadie puede poseer más de cuatro veces la asignación mínima.

Obvio, no estoy diciendo que todos los clásicos votarían por la 4T. Aristóteles propone una clase media fuerte, constituciones mixtas —es decir, gobiernos divididos que no coincidirían con la existencia de un partido hegemónico—. Pero, incluso Aristóteles, advierte explícitamente que la gran desigualdad genera inestabilidad y conflictos civiles (stasis).

Si la civilización occidental se basa en la filosofía griega, entonces no se funda en la defensa del privilegio, ni del machismo, sino en el análisis incesante de la sociedad, incluido el poder económico y la opresión de género. Cierto, los antiguos tenían esclavos y las mujeres estaban excluidas, pero, muchos escribieron para mejorar la situación. Y, por lo que se refiere a los valores cristianos, ¿no deberían ser centrales el amor y la caridad?