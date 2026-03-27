Capitalismo de compadres (2/2)

Para que la economía crezca más los empresarios, de cuyas inversiones directas depende la producción de bienes y servicios, con la que se mide el crecimiento, deben tener ciertas garantías, relacionadas con el respeto a la libertad individual para emprender y a la propiedad privada de los medios de producción, que deben ser el resultado del Estado de derecho, para lo cual dicho Estado debe mantenerse derecho y no enchuecarse.

Si algo ha sucedido con el Estado de derecho ha sido su enchuecamiento, hasta degenerar en Estado de chueco, mismo que, con el fin de atraer inversiones directas del sector privado, puede contrarrestarse, hasta cierto punto, con el capitalismo de compadres.

¿Cuál es la manera correcta de atraer inversiones directas, que son las que los empresarios destinan a la producción de bienes y servicios, la creación de empleos y la generación de ingresos? ¿Garantizando todos los derechos, de todos los empresarios, todo el tiempo, u otorgando ciertos privilegios, a ciertos empresarios, por algún tiempo?

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Pregúntenle

Lo primero (garantizar todos los derechos, de todos los empresarios, todo el tiempo), es economía de mercado en el sentido institucional del término, propia del Estado de derecho, que es Estado de justicia. Lo segundo (otorgamiento de ciertos privilegios, a ciertos empresarios, por algún tiempo), es capitalismo de compadres, propio del Estado de chueco, que es Estado de injusticia.

Si no hay Estado de derecho (no todos los derechos, de todos los empresarios, están garantizados todo el tiempo), como sucede en México, y el gobierno quiere atraer más inversiones directas del sector privado, condición necesaria para que crezca más la producción de bienes y servicios, y con ella la economía, entonces deberá recurrir al capitalismo de compadres (otorgamiento de ciertos privilegios, a ciertos empresarios, por algún tiempo), lo cual, para empezar, plantea la siguiente pregunta: ¿dónde queda la legitimidad de un gobierno que, por el otorgamiento de privilegios, trata de manera desigual (Estado de chueco), a quienes debería tratar de igual manera (Estado de derecho)?

¿En qué consisten los privilegios que, en el marco del capitalismo de compadres, puede el gobierno otorgarles a los empresarios? Fundamentalmente hay de dos tipos: los que reducen sus costos de protección (subsidios, por ejemplo, condonación de impuestos), lo cual, ceteris paribus, incrementa sus ganancias, y los que limitan o eliminan su competencia (proteccionismo, por ejemplo, adjudicaciones directas), lo cual, ceteris paribus, también incrementa sus ganancias. Lo ideal para los empresarios: subsidios más proteccionismo. El paquete completo.

¿Cuál es la ventaja del capitalismo de compadres para los empresarios? El aumento indebido de sus ganancias, por el cual pierden los consumidores. ¿Y para el gobierno? La incondicionalidad política de los empresarios privilegiados, por la cual pierde la democracia.

Dado que, por lo menos en el corto y mediano plazos, no se enderezará el Estado de chueco, la alternativa para atraer inversiones directas privadas, tanto nacionales como extranjeras, es el capitalismo de compadres, el contubernio entre el poder político y ciertos grupos del poder económico. ¿De los males (no hay Estado de derecho), el menor (se atraen inversiones directas)?