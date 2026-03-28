Mirar a África

Hace algunas semanas se celebró en Cartagena, Colombia, la cumbre Celac-África, conducida por el presidente Gustavo Petro, que encabeza dicho foro latinoamericano y caribeño. La presidencia pro tempore de la organización pasa ahora a manos de Yamandú Orsi, el jefe de Estado uruguayo, quien tiene la encomienda de dar prioridad a la relación con África.

Fue muy revelador observar a los malencarados cancilleres de Cuba y Chile, sentados uno junto a otro, incapaces de ocultar la incomodidad. Y, sin embargo, ahí estaban el representante de José Antonio Kast, nuevo líder de las extremas derechas regionales, y el de Miguel Díaz-Canel, último adalid del socialismo real en el Caribe.

Los cancilleres de la Celac ni siquiera hicieron el intento de ponerse de acuerdo sobre la catástrofe del antiguo bloque bolivariano, hoy abducido por la Doctrina Donroe. Muy poco queda ya por argumentar cuando gobiernos como los de Cuba y Nicaragua muestran disposición a colaborar con la estrategia de seguridad hemisférica de Donald Trump.

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El mayor atractivo de la cumbre no fue, desde luego, el diferendo caribeño en torno a Venezuela o a Cuba, sino la gran oportunidad que ofrece África para dilatar el comercio y las inversiones. Parte fundamental de ese interés por África en América Latina pasa por el firme posicionamiento de China en el gran continente africano.

China, principal socio comercial de la Suramérica continental, es también uno de los grandes inversionistas y proveedores de créditos de las naciones africanas. Así, la cumbre de la Celac-África busca refutar o contrarrestar, de manera triangular, el sentido antichino de la Doctrina Donroe. La multiplicación de intereses entre el Sudeste asiático y los BRICS es uno de los flancos de mayor potencialidad en la resistencia a la Doctrina Donroe.

Carlos Lopes, profesor de la Mandela School of Public Governance de la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, sostiene que, en contra de una tendencia predominante desde fines del siglo XX, Europa comienza a perder fuerza como principal destino de las exportaciones africanas. También decrece la emigración ilegal africana a Europa: entre 2015 y 2018 el descenso fue de más de 2 millones de migrantes a menos 200, 000.

La Unión Europea está descendiendo a menos de un 65% en el intercambio comercial con África. Crecen, en cambio, los mercados interafricanos a más de 10%, y aumentan también las importaciones de China, América del Norte, pero también de Suramérica, fundamentalmente, a través de Brasil y los BRICS.

En su libro La trampa del autoengaño. Un análisis crítico de las relaciones entre Europa y África (Catarata, 2025), Carlos Lopes argumenta que la visión de África como un continente expulsor de migrantes está anquilosada e invisibiliza un trasiego de bienes y servicios en pleno despegue mediterráneo. Frente a la “larga historia de asimetrías”, Lopes llama a desentrañar las dinámicas comerciales intrafricanas, donde observa el nacimiento de las nuevas lógicas de integración.

Otra limitante de aquella perspectiva, anclada sobre la vieja dialéctica de la colonización y la descolonización, es que descuida el crecimiento de las exportaciones e importaciones africanas por el Atlántico. El papel de América Latina y el Caribe en ese circuito podría potenciarse, especialmente, a través de los BRICS y el liderazgo que Brasil ejerce en ese foro.

Muy probablemente, Uruguay, país que sigue de cerca la perspectiva brasileña, dará continuidad al relanzamiento de los vínculos de América Latina y el Caribe con África. Tal y como se vio en la pasada cumbre de la Celac con China, celebrada en Beijing en 2025, esta nueva iniciativa con las naciones africanas hace evidente que algunos gobiernos de la región, como el colombiano y el brasileño, están dispuestos a enfrentar la crisis del multilateralismo por medio de una mayor conectividad entre estados y naciones del Sur global.