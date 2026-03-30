FEMSA y su apuesta silenciosa

En el discurso empresarial contemporáneo abunda la retórica sobre crecimiento, innovación y disrupción. Sin embargo, pocas compañías se atreven a reconocer que, en ciertos momentos, avanzar implica frenar.

FEMSA, a cargo de José Antonio Fernández Garza-Lagüera, adopta esa postura en su Informe Anual Integrado 2025 y redefine lo que significa competir en mercados complejos. El crecimiento de 7.6% en ingresos podría parecer moderado frente a años anteriores, pero la cifra adquiere otro sentido cuando se analiza el contexto. El consumo en América Latina enfrenta presiones, la inflación erosiona el poder adquisitivo y el entorno exige decisiones más quirúrgicas. FEMSA no ignora esta realidad y decide priorizar márgenes, fortalecer su estructura y depurar su portafolio.

Las grandes corporaciones no operan en el vacío e influyen en cadenas de suministro, empleo y hábitos de consumo. Cuando una empresa del tamaño de FEMSA opta por disciplina en lugar de expansión acelerada, envía un mensaje al ecosistema empresarial de la importancia en la eficiencia tanto como en el tamaño. El rediseño organizacional y la desinversión de activos no esenciales reflejan un cambio cultural, al tratarse de enfoque. La compañía parece abandonar la lógica de acumulación para abrazar una lógica de optimización. En términos prácticos, esto implica asignar capital con mayor rigor y evitar proyectos que no generen valor claro.

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El desempeño de sus unidades revela matices interesantes, Oxxo por ejemplo, enfrenta menor tráfico en tiendas comparables y su respuesta no consiste en saturar el mercado con nuevas aperturas, sino en ajustar precios, surtido y promociones. Una decisión que reconoce que el consumidor actual exige más por menos e ignorarlo puede resultar costoso. Por otro lado, la expansión de Spin plantea interrogantes sobre el futuro financiero en México. La integración entre comercio minorista y servicios digitales rompe esquemas tradicionales. FEMSA no sólo vende productos, también facilita transacciones y construye lealtad. Este modelo híbrido puede redefinir la relación entre empresa y cliente, aunque también abre debates sobre competencia con la banca tradicional.

La sostenibilidad aparece como otro eje relevante, ya que el corporativo insiste en integrarla en todas sus operaciones. No obstante, la credibilidad de estas iniciativas depende de resultados tangibles. El mercado y la sociedad ya no aceptan promesas sin evidencia y la transparencia será clave para sostener la confianza. La diversificación geográfica implica exposición a entornos regulatorios y económicos distintos. Además, la transición de liderazgo añade un elemento de incertidumbre, por lo que la continuidad estratégica dependerá de la capacidad del nuevo liderazgo para mantener la disciplina sin sacrificar dinamismo.

Fallan tarjetas. Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibieron depósitos de hasta 20 mil pesos en sus tarjetas de despensa debido a una falla atribuida a la empresa Broxel, encargada de la dispersión de estos recursos, generando confusión entre el personal universitario. El monto correspondiente al mes de marzo era de 2 mil 150 pesos; sin embargo, al menos 14 mil tarjetas registraron cantidades muy superiores, según reportes publicados por El Norte. Fuentes de la universidad aclararon que la institución cumplió con el depósito correcto, por lo que el error se originó en la fase de distribución del dinero.

De acuerdo con una fuente, “la empresa, cuando hace la dispersión del dinero, en algunas tarjetas, no en todas, depositó hasta de 10 a 15 veces lo que les correspondía”, lo que explica los montos atípicos detectados en las cuentas de los trabajadores. El depósito se realizó de forma anticipada debido a las vacaciones de Semana Santa, lo que llevó a los empleados a revisar sus saldos desde temprano. “Desde la madrugada muchos empleados empezaron a ver sus estados de cuenta… ahí se sorprendieron”, detalló otra fuente.

La empresa actuó horas después para corregir la situación, bloqueando temporalmente las tarjetas involucradas y ajustando los montos a los valores correctos. También se informó que los trabajadores que hayan utilizado los recursos adicionales deberán reintegrarlos. Este incidente no es aislado. En la Universidad de Guadalajara, días antes, también se reportaron fallas en tarjetas de despensa operadas por Broxel, afectando tanto a personal administrativo como académico.

La rectora Karla Planter Pérez señaló que hasta 17 mil trabajadores podrían haber resultado afectados por diversas incidencias, entre ellas rechazos de pago y cargos duplicados, lo que derivó en inconformidad generalizada. Ante este panorama, la institución inició conversaciones con la empresa para esclarecer las fallas y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de dispersión de recursos.

Inversión Pepsi. PepsiCo México inauguró una nueva planta de producción de Sabritas en Celaya, Guanajuato, con una inversión superior a los 467 millones de dólares, consolidando uno de los proyectos industriales más relevantes dentro de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar impulsados por el Gobierno federal, como parte de un ambicioso plan de inversión de 2,000 millones de dólares entre 2025 y 2028 que posiciona al país como un mercado estratégico para su crecimiento en América Latina. La instalación de esta planta representa una nueva generación de manufactura, enfocada en eficiencia, sostenibilidad e innovación, reforzando el papel de México en la cadena productiva regional, donde el complejo no sólo incrementará la capacidad operativa de la compañía, sino que también detonará el desarrollo económico local mediante la generación de empleos, el impulso a proveedores y la consolidación de Celaya como un nodo clave dentro del mapa industrial del país.