Llegó el ultimátum

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Pocas veces se ha visto al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pronunciar un discurso tan frío, seco y, sobre todo, tajante.

Los dados están echados y este fin de semana el gobierno estadounidense le dejó claro a Irán que, lo que venga de aquí en adelante, será consecuencia de no haber llegado a un acuerdo.

La delegación gringa enfatizó que regresaba a la Unión Americana después de 21 horas de negociaciones que quedaron estancadas y no pudieron llegar a buen puerto.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Amenaza de muerte en Veracruz

“No hay acuerdo, eligieron no aceptar nada… regresamos a Estados Unidos sin haber alcanzado un acuerdo… ésas son malas noticias para Irán, mucho más de lo que son para EU”, aseguró Vance en conferencia.

¿Qué pidió el gobierno del presidente Trump al régimen iraní para detener su ofensiva y frenar sus ataques?

En las últimas horas, se han dado a conocer versiones y detalles de lo que podría haber sido la propuesta del vicepresidente JD Vance a Irán.De acuerdo con información de la cadena de noticias Fox News, la oferta consistía en lo siguiente:

El fin absoluto del enriquecimiento de uranio, incluido el desmantelamiento de todas las instalaciones clave y la entrega del uranio ya enriquecido. El corte inmediato a todo financiamiento y apoyo para sus representantes en la región, específicamente Hamas, Hezbolá y los hutíes.

La apertura total y completa del estrecho de Ormuz, eliminando así cualquier tipo de peaje o restricción al tránsito marítimo internacional. Cabe recordar que por esta vía pasa 20 por ciento de todo el petróleo que se comercializa en el mundo, siendo la ruta energética más importante del planeta.

Un acuerdo de paz dentro de la región, aunado a un nuevo esquema de seguridad que garantice cambios significativos dentro del régimen.

Si la oferta es real, explica por qué Irán ­—al ver amenazado su control y dominio— se levantó de la mesa de negociaciones, dejando clara su negativa de ceder a las exigencias del gobierno gringo.

Esta semana será crucial para saber si viene otra embestida por parte del ejército estadounidense y si el gobierno iraní decide mantenerse en la suya y endurecer aún más su postura a pesar de las represalias.

En el baúl: Me cuentan que en los pasillos de Palacio Nacional, últimamente se ha visto muy molesta a la Presidenta Claudia Sheinbaum. Los problemas heredados de su antecesor la irritan de sobremanera y cada vez le resulta más difícil sacudirse los escándalos que señalan al inquilino de Palenque. Todos desde mucho antes de que ella arrancara su administración.