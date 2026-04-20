Datos micro (1/3)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El análisis de la economía puede dividirse en dos: el macro (información agregada), y el micro (información desagregada).

Información agregada: el Producto Interno Bruto, PIB, que es la producción total de bienes y servicios para el consumo final.

Información desagregada: la producción de bienes y servicios del sector primario (explotación directa de recursos naturales), la del sector secundario (todas las industrias), la del sector terciario (todos los servicios). Al cuarto trimestre de 2025 el sector primario aportó el 4.5% del PIB, el secundario el 31.8%, y el terciario el 63.7%.

Información más desagregada, por ejemplo, la del sector terciario, la industria: (i) minería; (ii) generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural, por ductos, al consumidor final; (iii) construcción; (iv) industrias manufactureras. La minería aporta el 9.14% de la producción industrial y el 2.73% del PIB. La generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural contribuye con el 4.67% de la producción de la industria y el 1.39% del PIB. La construcción aporta el 22.47% de la producción industrial y el 6.70% del PIB. Por último, las manufactureras contribuyen con el 63.71% de la producción de la industrial y el 19.00% del PIB.

Además del PIB, que se reporta trimestralmente, el Inegi calcula el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, que mide lo mismo, la producción de bienes y servicios para el consumo final, pero considerando solamente el 95% de la misma. Abarca menos que el PIB pero tiene la ventaja de que se publica mensualmente.

Datos macro. Anualmente, comparando cada mes con el mismo mes del año anterior, en enero (último mes para el que tenemos información), el IGAE creció 0.5%, 0.6 puntos porcentuales más que en enero de 2025 (menos 0.1%), el 46.00%. Mensualmente, comparando cada mes con el mes anterior, decreció 0.9%, 1.7 puntos porcentuales menos que en enero de 2025 (0.8%), el 21.25%.

Datos micro. Anualmente, en enero, las actividades primarias crecieron 2.4%, 1.9 puntos porcentuales más que el IGAE (0.5%), el 380.00%. Mensualmente decrecieron 3.7%, 2.8 puntos porcentuales más que el IGAE (menos 0.9%), el 311.11%.

Datos micro. Anualmente, en enero, las actividades secundarias decrecieron 0.1%, 0.6 puntos porcentuales menos que el IGAE (0.5%), el 120.00%. Mensualmente decrecieron 1.1%, 0.2 puntos porcentuales más que IGAE (menos 0.9%), el 22.22%.

Datos micro. Anualmente, en enero, las actividades terciarias crecieron 0.9%, 0.4 puntos porcentuales más que el IGAE (0.5%), el 80.00%. Mensualmente decrecieron 0.6%, 0.3 puntos porcentuales menos que IGAE (menos 0.9%), el 33.33%.

Los datos macro nos dan una idea general del comportamiento de la economía. Los micro nos proporcionan una visión más detallada de la realidad económica. Los agentes económicos actuamos a nivel micro.

La distinción entre lo macro (lo agregado), y lo micro (lo desagregado), también aplica en materia de precios: uno es el comportamiento del Indice Nacional de Precios al Consumidor, INPC (la definición correcta de inflación es: el aumento en el INPC), y otra el comportamiento de los precios en particular.

Continuará.