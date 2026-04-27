ABAC advierte presión global y define agenda económica regional

El Consejo Asesor de Negocios de APEC celebró su Segunda Reunión de 2026 en la Ciudad de México bajo la creciente presión sobre el entorno global de comercio e inversión, en donde la comunidad empresarial de la región Asia Pacífico identificó riesgos relevantes como disrupciones persistentes en cadenas de suministro, tensiones en mercados energéticos, aumento de restricciones al comercio y la inversión, mayores desafíos ambientales, riesgos a la seguridad alimentaria, menores perspectivas de crecimiento en varias economías de APEC, presiones inflacionarias e incertidumbre en la gobernanza del comercio global.

Lo que llevó a plantear la necesidad de una acción coordinada para restablecer condiciones de certidumbre y estabilidad, advirtiendo además impactos potenciales en empleo, niveles de vida y particularmente en MiPymes, mujeres empresarias y comunidades vulnerables, ante lo cual el organismo impulsó como primer paso una pausa en nuevas restricciones comerciales para reducir costos e incertidumbre en operaciones transfronterizas, acompañado de una agenda de acciones prioritarias que incluye acelerar el avance hacia el Área de Libre Comercio de Asia Pacífico mediante resultados concretos y convergencia regulatoria, fortalecer la conectividad y resiliencia de cadenas de suministro con mayor transparencia y sostenibilidad, impulsar inversión en infraestructura comercial y logística, ampliar conectividad regional incluyendo ciudades secundarias, promover diversificación de mercados con herramientas e inteligencia comercial para MiPymes, atender barreras no arancelarias en alimentos con base científica para facilitar comercio y seguridad alimentaria, avanzar en comercio digital con eliminación permanente de aranceles a productos digitales y adopción de comercio sin papel apoyado por el Centro de Excelencia de APEC, así como fomentar regulaciones interoperables, inteligencia artificial responsable, combate al fraude en línea y desarrollo en tecnologías cuánticas, además de fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres mediante reducción de brechas estructurales, igualdad salarial, mayor liderazgo y consolidación de la economía del cuidado como infraestructura económica, en paralelo a la interacción con autoridades como la Secretaría de Economía y organismos empresariales, así como la preparación de México rumbo a APEC 2028 y el seguimiento de recomendaciones que serán presentadas a ministros y líderes, mientras el organismo continuará sus trabajos en su próxima reunión en Bangkok.

10 Años de fraude. A 10 años de un fraude que ha marcado profundamente la vida de decenas de personas, los afectados por empresarios de ALTA GRUPO, Salvador Abascal Álvarez, Luis López Panadero, Mario Ramón Contreras Camacho y Ernesto Gabriel Flores Márquez, continúan su exigencia de justicia y restitución del patrimonio perdido, en un caso que ha golpeado con mayor dureza a adultos mayores que vieron comprometida su estabilidad y, en algunos casos, su salud y vida; acusan que, mientras ellos enfrentan incertidumbre y carencias, los responsables mantienen un nivel de vida sin consecuencias, y advierten que el proceso judicial ha estado marcado por retrasos, decisiones cuestionadas y falta de acceso a información clave, señalando la actuación de la jueza María Concepción Elisa Martín Argumosa como un obstáculo en el avance del juicio, pese a que ya han sido reconocidos como acreedores; urgen a proceso transparente ante los prófugos de la justicia y evitar dilaciones, sancionar a los responsables y asegurar la recuperación de los recursos que legítimamente les pertenecen.

Más futbol. TV Azteca de Grupo Salinas renovó los derechos de transmisión de la Selección Mexicana de Futbol por un periodo de ocho años, extendiendo el acuerdo hasta 2034 tras la asamblea de dueños del futbol mexicano del 23 de abril de 2026, lo que garantiza la continuidad de los partidos en televisión abierta en el país, incluyendo encuentros amistosos, eliminatorias y los procesos mundialistas rumbo a 2030 y 2034; en paralelo, Televisa hizo lo mismo, y Claro Sports, de América Móvil, sumará la transmisión vía streaming, mientras que TelevisaUnivision mantendrá los derechos para el mercado de Estados Unidos, configurando un esquema de distribución que combina cobertura tradicional y digital para el equipo nacional.

Voz en off. Oxxo de Fomento Económico Mexicano incorporó el servicio de depósitos en efectivo y pagos a tarjetas de Banco Azteca en más de 24 mil tiendas en el país, ampliando su portafolio de operaciones como corresponsal bancario. El servicio permitirá a los clientes realizar transacciones básicas mediante el pago de una comisión y bajo condiciones operativas específicas, sumándose a opciones ya disponibles como pago de servicios, transferencias y remesas. La integración refuerza la presencia de Oxxo en el segmento de servicios financieros al aprovechar su red de puntos físicos para facilitar operaciones en efectivo a una base amplia de usuarios…