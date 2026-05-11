En veremos, anticipar fin de clases

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Más que chispas van a salir hoy en la anunciada reunión que sostendrán el secretario de Educación, Mario Delgado, y los de las entidades federativas sobre el “acuerdo” de anticipar al 5 de junio el fin del ciclo escolar que, ante protestas y reclamos de las propias autoridades educativas estatales, padres y madres de familia, originó que la Presidenta Claudia Sheinbaum tuviera que aclarar que es una “propuesta”.

Los supuestos motivos para anticipar esa decisión fueron las altas temperaturas que se registran en algunos estados del país y afectan a los alumnos y el inicio del Mundial de Futbol, que inicia el 11 de junio en esta capital, Guadalajara y Monterrey, aunque también la amenaza de movilizaciones, antes y durante ese evento internacional, por parte de la disidencia magisterial agrupada en la CNTE de que si sus demandas salariales siguen sin atenderse, advierte que “si no hay solución, no rodará el balón”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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El titular de la SEP había asegurado que la anticipación del fin del ciclo escolar 2025-2026, lo aprobaron las autoridades educativas de los estados que, sin embargo, fueron las primeras en expresar su desacuerdo, al igual que diversas agrupaciones y gobernadores, por el bajo nivel que, de por sí, priva en primarias y secundarias.

Los dirigentes de la Sección 9 de la CNTE, que agrupa a la disidencia magisterial de la CDMX, rechazaron esa decisión por considerarla “una afrenta a la educación pública”, cuando legalmente debería concluir el 15 de julio y que el motivo real de esa decisión es frenar las protestas de la disidencia magisterial, que no se moviliza en vacaciones.

Durante un festejo por el Día de las Madres ayer, en su gira de fin de semana por Sonora, la Presidenta Sheinbaum encabezó un acto de homenaje a ellas en Ciudad Obregón para felicitarlas y desearles que lo que han sembrado regrese multiplicado en abrazos, sonrisas y momentos hermosos en unión de sus familias.

Recordó que es tiempo de mujeres y de reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días, como la mejor forma de amar, agradecer y construir un México más feliz para todas y recibir también abrazos y felicitaciones de ellas.

“Mano dura” contra el narcotráfico, anunció la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, al tomar posesión del cargo, ante representantes de los gobiernos de EU, Chile, Honduras, República Dominicana y el rey de España Felipe VI, tras designar a su antecesor, Rodrigo Cháves, como superministro de su gobierno.

Versiones de que con todo y custodia de la Guardia Nacional, Rubén Rocha “desapareció o lo tienen escondido”. Así estaba Nicolás Maduro y EU lo sacó de Venezuela.