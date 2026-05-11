Expediente Irán: Dos elecciones, dos definiciones de victoria

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán atraviesa la política electoral de dos de los países involucrados.

Estados Unidos camina hacia las elecciones intermedias; Israel hacia su próxima batalla parlamentaria y la lucha por las coaliciones para hacer gobierno. Ese doble reloj no explica la guerra, pero reordena los incentivos de quienes la administran.

Para Washington, la victoria es control: militar -interceptar, proteger activos, mantener presencia- y político -que el conflicto no se convierta en una guerra larga, que no acumule bajas propias, que el costo energético no se vuelva inflación doméstica y que el mapa no se incendie con un derrame regional-. El elector estadounidense no vota por mapas sino por estabilidad, bolsillo y trabajo. Una parte importante de los votantes, además, están en contra de la guerra.

Israel, en cambio, vive otra lógica. La victoria se parece a más disuasión. En campaña, la palabra clave no es contención sino capacidad: demostrar que se puede golpear, degradar y anticipar, sin quedar atrapado en una promesa que el adversario convierta en burla. En un sistema político fragmentado en muchos partidos y coaliciones de gobierno frágiles, la seguridad se vuelve plebiscito permanente: cada operación se mide como competencia o temeridad; cada pausa como prudencia o debilidad; cada negociación como pragmatismo o concesión. El consenso político en la sociedad israelí es prácticamente imposible, salvo por la preservación del Estado de Israel.

El problema es que estas dos definiciones de victoria no siempre se alinean. En este momento, lo que para Washington es éxito puede verse en Israel como un final incompleto. Y lo que para Israel es éxito puede ser, para Washington, el riesgo de un escalón que castigue el precio del petróleo.

La respuesta iraní de ayer -leída en Washington como rechazo- tensiona el arco electoral de inmediato, porque le quita a ambos gobiernos el desenlace más rentable en campaña: el cierre rápido, vendible, con foto de control.

La negativa de Teherán pone a Washington en la encrucijada de endurecimiento para no verse débil o contención para no pagar el precio de una guerra larga. De ahí la necesidad de encuadrar los hechos: “nosotros pusimos la paz sobre la mesa; ellos la rechazaron”, y acompañarlo con golpes medidos que exhiban capacidad, sin meterse en un atolladero militar. En Israel, la respuesta funciona de forma inversa: sube el incentivo a mostrar eficacia y continuidad, porque el peor resultado de la guerra sería que a pesar de todos los costos, no cambió nada.

Así, el conflicto tiene hoy una capa adicional, la percepción del votante medio. No sólo es cuestión de militar sino de tamiz electoral: cómo se verá -y se venderá- ante las urnas.

Lo que importa: El aumento del precio del petróleo del 6% tras la respuesta de Irán.

Lo que distrae: la grandilocuencia electoral. En la guerra, la realidad está en los indicadores, no en el discurso.