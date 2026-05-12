Ciclo escolar se mantendrá sin cambio

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tal y como se esperaba, ante la generalizada oleada de críticas que motivara la propuesta del secretario de Educación del Gobierno federal, Mario Delgado, de que el ciclo escolar concluyera el 5 de junio, se echó abajo durante la reunión que sostuvo con sus pares de las entidades federativas y se mantendrá sin cambio hasta el 15 de julio, a pesar de que supuestamente éstos habían estado de acuerdo.

Previamente, en su mañanera en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el planteamiento sería que se conserven las seis semanas de vacaciones y que, a pesar de la generalizada reacción que hubo, aseguró que “no fue una decisión ni ocurrencia de Mario, sino a petición de muchos maestros y padres de familia que se hizo ese planteamiento”, lo que desde el fin de semana generó un rechazo unánime de padres y madres de familia, organismos educativos y gobernadores de algunas entidades.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Reclamado por la justicia de México y también por la de Estados Unidos para que sea extraditado, el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien junto con su hermano, Manuel Roberto, preso en el Altiplano, encabezaron una red de robo de hidrocarburos, detenido en abril pasado en Buenos Aires, fue internado en el Centro Penitenciario Federal de la capital argentina.

Como el tráfico de combustible que desde el anterior sexenio ingresó del vecino país del norte como aceite para eludir el pago de impuestos, allá también solicitarán su extradición para que revele quiénes, de ambos países, estuvieron involucrados en ese ilícito cuyo monto llegó a ser de 600 mil millones de pesos.

La revisión de los 53 consulados de México en Estados Unidos, ordenada por el gobierno de Estados Unidos, amenaza con convertirse en otro motivo de andanadas a nuestro país, si se llega a comprobar, como se ha anticipado —y sabido— que en ellos, además de sus funciones ordinarias, se promocionaba activismo político entre migrantes, no sólo de mexicanos.

Fue por eso que cuando hubo movilizaciones de protesta de indocumentados, se registraron persecuciones y aprehensiones de ellos en violentas acciones de autoridades migratorias estadounidenses, en las que algunos ondeaban banderas tricolores, y se alertara que presuntamente eran orquestadas desde algunas oficinas consulares mexicanas.

Mientras en el INE se aprestan a organizar el proceso electoral del próximo año, cada día son más los aspirantes a participar, que andan en plena precampaña sin que ese organismo aplique sanción alguna.

Aunque no se sabe dónde ni que haya sido visto, se aseguró que Rubén Rocha no ha escapado y está en Sinaloa, en donde una casa que habitó fue balaceada.