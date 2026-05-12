La Sombra de los maestros presente en el Calendario Escolar  

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El titular de Educación, Mario Delgado intento dar golpes efectivos a los trabajadores de la Educación, al intentar modificar el calendario escolar y aunque quiere culpar a la oposición, en el fondo lo que quiere prevenir es el caos, que se de en las calles cuando los profesores de la Coordinadora los obligue a negociar un contrato colectivo, exigiendo el cien por ciento de aumento o toman la calles durante el Mundial de Futbol.

La llamada Cuarta Transformación ha demostrado muy poco aprecio por la educación y esto se confirmó con la genial decisión de suspender clases de educación básica durante el cada vez más cercano Campeonato Mundial de Futbol 2026, del que nuestro país será sede de partidos en 3 ciudades, DF, Guadalajara y Monterrey, de un total de 104.

Sin embargo, el espíritu festivo del que goza fama mundial el pueblo mexicano llega, por lo visto, hasta los altos niveles del gobierno actual y con esa obsesión por ganar la simpatía popular surgió la ocurrencia de suspender clases,

No, no se sabe si la fantástica propuesta salió también del genio que concibió la Nueva Escuela Mexicana, el ilustre pedagogo Marx Arriaga, si es que ya disculpó al régimen por haberlo cesado de su trascendente tarea de diseñar el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos.

Pero señalé que la 4T se ha distinguido por su poco respecto a la educación.

Para empezar, es de recordar que el caudillo de la llamada Cuarta Transformación sostuvo que para cargos en el servicio público prefería a quienes son 90 por ciento fieles, aunque sólo alcancen un 10 por ciento de preparación.

Por si fuera poco, una de sus acciones centrales en materia educativa de ex presidente López fue derogar la reforma educativa de su antecesor, Enrique Peña Nieto, aunque, eso sí, se cuidó de no eliminar artículos que le niegan a las organizaciones sindicales, sea el oficialista Sindicato Nacional de Trabajaores de la Educación (SNTE) y a la siempre opositora Coordinadora de los mismos apellidos (CTE) retomar el control de procesos que sólo corresponden al gobierno. Ahora esperamos cual será la decisión final sobre las vacaciones o dan martcha atrás.

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Buena parte de la sociedad mexicana fue testigo del cruento enfrentamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum, ni más ni menos que con su secretario de Educación Pública, Mario Delgado, por el tema del ciclo escolar que esta cuarta transformación quiere correr varias semanas argumentando el Mundial de Futbol y el calor, es decir, las altas temperaturas, pero en realidad se trata de un distractor por la quasi inminente caída del ahora desaparecido gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya a quien el gobierno de los Estados Unidos, reclama y exige que ya lo entreguen para ser juzgado en el país vecino. Alla los jueces son implacables.

Analistas consideran que el cuestionado mandatario sinaloense, del que se dice que como a hierro mató, así le va a ir, es la primera ficha para que una vez caído él, en un efecto dominó, derribe a las demás. Dejó muchas guellas, una serie de faltas penales que en su momento se las van a querer cobrar.

Sin embargo, hay que subrayar que las desavenencias entre la presidenta y el flamante titular de la SEP, no son cosa nueva, en todo caso, Mario Delgado fue uno más de los que impuso Andrés Manuel López Obrador a Sheinbaum, que no se lo ha podido quitar de encima.

Ahora, presionados por el gobierno de Estados Unidos, aunado a los conflictos internos en el partido guinda, el “elefante en la sala” le creció al oficialismo y no ha habido, por lo menos hasta el momento, cortina tan densa que lo pueda cubrir.

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Hay denuncias hechas en Estados Unidos por el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito” contra un bloque de gobiernos, legisladores y funcionarios de Morena. Se presentaron los expedientes que avalan las acusaciones.

Los panistas de Ricardo Anaya y Marko Cortés secundaron al priista y lanzaron, de forma paralela las acusaciones contra el partido oficial.

Que tanto sabrán en estados Unidos que en el Senado de la República se les veía, antes de terminar el periodo de sesiones no muy a gusto al ex coordinador de la bancada de Morena Adán Augusto. Tampoco apareció Inzunza en la permanente del miércoles pasado.

En la Cámara de Diputados, la panista Kenia López simplemente pide que se actúe con transparencia al gobierno mexicano para que esas acusaciones del gobierno de Estados Unidos se atienda.

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Laura Itzel Castillo Juárez, dijo que desde la Comisión Permanente los y las legisladoras estarán pendientes de los temas o reformas legales y reglamentarias que pudieran surgir y ameriten un Periodo Extraordinario de Sesiones.

En un video mensaje publicado en redes sociales, detalló que, en su caso, este órgano del Poder Legislativo emitiría las convocatorias respectivas de manera legal y oportuna a las Cámaras del Congreso de la Unión.

Agregó que entre las actividades previstas para la sesión del próximo miércoles, está la discusión y aprobación de las reglas básicas para el desarrollo de los trabajos de la permanente.

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