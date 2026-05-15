50+1 Internacional apuesta por el liderazgo femenino en agro

La organización 50+1 Internacional instaló oficialmente su Comisión Agroalimentaria, una nueva plataforma enfocada en fortalecer la participación de las mujeres dentro de la industria agroalimentaria, el desarrollo rural y las cadenas de valor vinculadas a la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Como parte de esta estrategia, María Alicia Almanza Vázquez fue nombrada presidenta de este nuevo órgano internacional, que buscará impulsar proyectos de innovación, exportación, financiamiento y cooperación para mujeres empresarias, productoras y especialistas del sector.

La creación de esta Comisión forma parte de la expansión internacional de 50+1 y de su apuesta por integrar al sector agroalimentario dentro de una agenda global de desarrollo económico y liderazgo femenino. Durante la presentación, la organización destacó que el agro representa una industria estratégica para la generación de empleo, seguridad alimentaria y crecimiento regional, particularmente ante desafíos como el cambio climático y la transformación de las cadenas productivas.

Entre las primeras acciones anunciadas por la nueva presidencia destacan la creación de una red internacional de empresas exportadoras lideradas por mujeres, un programa de proveedoras agroalimentarias para exportación y el desarrollo de un observatorio sobre participación femenina en el sector. Además, la Comisión participará en encuentros nacionales e internacionales relacionados con agroindustria, innovación y sustentabilidad, con el objetivo de posicionar a las mujeres como protagonistas en la toma de decisiones económicas y productivas del sector agroalimentario.

Magnicharters a Concurso. La aerolínea presentó una demanda voluntaria de concurso mercantil, a poco más de un mes de haber suspendido operaciones por problemas financieros, en un proceso que podría derivar en una reestructura con acreedores o incluso en su liquidación definitiva. La solicitud fue presentada el 8 de mayo y, de ser admitida, una jueza ordenará medidas para proteger los activos de la aerolínea y designará a un visitador encargado de revisar su situación financiera. Todo esto ocurre mientras los ejecutivos de la compañía no han dado la cara públicamente ni ofrecido disculpas a los clientes afectados por la cancelación de vuelos y servicios. Tras el cese de operaciones, la Procuraduría Federal del Consumidor activó acciones conjuntas con la Secretaría de Turismo para apoyar a pasajeros, incluyendo reubicaciones en otros vuelos y coordinación con hoteles y empresas turísticas. Además, la Agencia Federal de Aviación Civil suspendió temporalmente el Certificado de Operador Aéreo de la empresa debido a su falta de capacidad financiera. Eso sí, no crea usted que sus ejecutivos viven en austeridad en el clásico caso de “Empresario rico, empresa pobre”.

MEXDC Renueva. La Asociación Mexicana de Data Centers anunció el relevo de su Mesa Directiva, a tres años de su creación, con el objetivo de consolidar el crecimiento sostenible de la industria, fortalecer el ecosistema digital del país y enfrentar los desafíos energéticos y tecnológicos derivados del avance de la transformación digital y la Inteligencia Artificial. La nueva dirigencia será encabezada por Juan Carlos Mondragón como presidente; mientras que Adriana Rivera fue ratificada como directora ejecutiva. Durante sus primeros tres años, la MEXDC impulsó el reconocimiento de la industria de centros de datos como infraestructura estratégica para la transformación digital, el crecimiento económico y la atracción de inversiones, además de fortalecer el diálogo con autoridades, academia y sector privado para avanzar en temas regulatorios, energéticos y de sostenibilidad. La nueva Mesa Directiva buscará además fortalecer el diálogo institucional, impulsar soluciones conjuntas en materia energética, promover buenas prácticas de sustentabilidad que permitan al país consolidarse como un hub digital en la región y convertir a la economía digital en un motor de crecimiento económico.

Voz en off. La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la economía mexicana “va bien” y consideró equivocada la decisión de S&P Global Ratings de cambiar a “negativa” la perspectiva de la nota soberana del país, luego de que la firma advirtió sobre el bajo crecimiento económico, los retos para la consolidación fiscal y el impacto financiero del respaldo continuo a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Sheinbaum afirma que su Gobierno trabaja diariamente para fortalecer la economía y expresó confianza en que la calificadora terminará reconociendo que “se equivocó” en su evaluación sobre México…