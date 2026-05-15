Con Morena irían 2 de 10 acusados

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Mientras en la dirigencia nacional de Morena, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández insisten en que todos sus candidatos a cargos de elección el año próximo deberán tener una “trayectoria impecable”, el líder de ese movimiento en Sinaloa, Edgar Barraza, anunció que el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez, y el huidizo senador de esa entidad, Enrique Inzunza, podrán participar en el proceso interno.

Ambos figuran en la lista de los 10 sinaloenses que, encabezados por el gobernador Rubén Rocha, también con licencia, fueron acusados por la Fiscalía del Sur de Nueva York de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, lo que a Barraza parece no preocuparle, ni tampoco lo que digan las dirigentes del guinda, que buscan las formas posibles para asegurar, anticipadamente, que quienes sean postulados no tengan malos antecedentes, lo que parece titánica tarea.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Tras varios días, familias de comunidades desplazadas en el municipio guerrerense de Chilapa por enfrentamientos entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos, empezaron a regresar a sus lugares de origen con auxilio del Ejército, luego de negociaciones encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, aunque ante el temor de que vuelva a registrarse la violencia.

Ante las cada vez más frecuentes amenazas de funcionarios del gobierno de Estados Unidos de que si el de México no actúa contra los cárteles de la droga lo harán ellos, y las versiones de que eso ya ocurre por parte de agentes de la CIA en algunos estados, el futuro del T-MEC se ensombrece, por más optimistas declaraciones de los negociadores que encabeza Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Si ya de por sí la situación financiera y económica del país es delicada por la falta de inversiones internas y externas, y nulo crecimiento, no obstante, las frecuentes reuniones de dirigentes empresariales nacionales e internacionales en Palacio Nacional, persisten dudas de éstos en un Poder Judicial cuyos integrantes fueron electos con acordeones.

Que en la ejecución de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, ocurrido hace más de un año, participó un grupo delictivo que opera aquí y en el Estado de México, se aseguraba desde entonces y por el cual hay 18 detenidos, según informó ayer Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana.

Con el argumento de que no es nepotismo, lo que estatutariamente está prohibido en Morena, del que es aliado, la dirigencia del PVEM sigue decidida a postular a la senadora Ruth González Silva a gobernadora de San Luis Potosí, cargo en que está segura de suceder a su esposo, Ricardo Gallardo.