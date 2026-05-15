Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El presidente Donald Trump se encuentra realizando una visita de Estado a China, su máximo rival en economía, influencia y tecnología.

La visita inició el miércoles por tres días con distintas actividades, encuentros comerciales junto con un grupo de empresarios más influyentes como Elon Musk y Tim Cook que acompañan al presidente de Estados Unidos.

Una visita histórica, ya que después de nueve años no había viajado ningún Jefe de Estado del país norteamericano a China.

Muchos temas políticos que incluye el conflicto con Irán, Taiwan y su soberanía y en materia comercial, la guerra arancelaria entre ambas potencias.

El poder sin mujeres │ Laura Garza ı Foto: /Maxim Shemetov/Reuters

Desde la llegada de Trump, hemos visto una serie de protocolos bien utilizados en materia de imagen y política exterior en una visita de estado. No se ha perdido ningún detalle desde la vestimenta, invitados, arreglos, acomodos, la ceremonia militar y los diversos encuentros.

A ello la imagen que hoy le muestro en este espacio, donde podemos ver el encuentro bilateral entre ambas comitivas sumamente vigilada por seguridad del gobierno chino colocándose como barrera entre los medios y los políticos.

La reunión en el salón principal, con 12 caballeros de Chinay del otro lado 11 hombres que representan el lado norteamericano.

Hombres, casi como un equipo de futbol completo, 23 jugadores de la política mundial. Los más poderosos, los más influyentes en el mundo entero y con un gran número de diferencias.

Pero aquí no entraremos en espacio de política internacional, sino en lo que vemos y en lo que no vemos: mujeres.

En un mundo donde cada vez hay más mujeres que sobresalen, por su inteligencia, logros profesionales y poder económico, en China el nivel de mujeres que incursionan a la política es muy bajo, aunque según datos ha ido en aumento hasta que su último escalón es ascender a la jerarquía.

Allí se termina cualquier aspiración, solo el 26.5% del Congreso es ocupado por mujeres pero quienes terminan por tomar las decisiones son los hombres.

Ninguna mujer ha ingresado al Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista, el cual es el máximo órgano de decisión política, y ni se diga que el propio Politburó está compuesto por 24 hombres.

La mujer está muy lejos de ocupar los principales lugares en el escenario político chino, sin importar la transformación económica y social que ha experimentado el país.

Sorpréndase con esta cifra: “De los casi 92 millones de miembros del Politburó del Partido Comunista, son menos de 28 millones mujeres”, según datos de Al Jazeera.

Claro, no solo son “normas y costumbres”, sino que también existe un alto índice de violencia de género y hostigamiento, así como los estereotipos de que las mujeres no son aptas para liderar,; por su falta de recursos y redes políticas y empresariales y por supuesto porque la responsabilidad son las tareas domésticas y los cuidados de los adultos mayores.

La imagen no solo es para evidenciar el buen manejo de protocolo, a diferencia de lo que hemos visto en nuestro país. Es para buscar y no encontrar a una sola mujer, que bien podría estar sentada en cualquiera de esas sillas de lado de sus presidentes otorgando experiencia, nuevas ideas y una visión que complementa la de todo un equipo de futbol.

El poder a veces es ciego…y machista.