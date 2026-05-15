Pemex, ¿experimento o solución?

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La salida de Víctor Rodríguez estaba cantada desde hace varias semanas, tanto como su distancia de la secretaria de Energía, Luz Elena González: la relación entre ambos nunca fluyó, los momentos de rispidez fueron constantes y crecientes ante la falta de resultados en producción y transformación, por el deterioro de la infraestructura, de la capacidad de pago y los conflictos con proveedores, amén de una situación financiera en picada que S&P definió como la de “una estructura de capital insostenible”.

A las habilidades del académico que se presumieron al inicio del actual Gobierno, entran las habilidades del funcionario de carrera como es Juan Carlos Carpio Fragoso que, independientemente de su paso por la dirección de Finanzas de la petrolera con resultados a juzgar, tiene cercanía colaborativa con la secretaria de Energía (tanto en la conducción de las finanzas de la CDMX como en la operación de La Cosmopolitana) aunque no sea precisamente un experto en hidrocarburos.

Lo cierto es que Pemex pasa por el peor de sus momentos y sólo decisiones atinadas —no decisiones providenciales— evitarán situaciones terminales con todo lo que significaría para el país.

Rafa que alcanza, gana. La competencia electoral por Quintana Roo se torna más que relevante en todos los sentidos; primero, porque se desarrolla en medio de la contracción económica (el producto interno bruto estatal se contrajo -10.4% en 2025) y el entorno retador para el turismo que siendo el motor económico de la entidad redujo en -0.7% el número de visitantes internacionales en el primer cuatrimestre de 2026; en segundo lugar porque los aliados partidistas, Morena y Partido Verde, tienen cada uno sus respectivos precandidatos y no se avista una alianza; y porque el aspirante guinda, Rafael Marín Mollinedo, avanza rápidamente a poco de un mes de desarrollar actividades proselitistas en la entidad.

De acuerdo con la firma EncuestasMx, Marín Mollinedo registró una preferencia electoral de 23% a principios de mayo, remontando una posición que en enero pasado era del 12%; en tanto que el candidato del Partido Verde más visible, el senador Gino Segura, registró 22% a principios de mayo.

Algunas casas encuestadoras, como Gobernarte, le daban 37.1% de preferencias al senador verde en enero pasado, cuando le daba 10.2% al exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Los datos actuales muestran que la tendencia se ha revertido y que el eventual abanderado de Morena se perfila como candidato por un partido que mantiene fuerte presencia territorial en Quintana Roo; no obstante el cierre de negocios, pérdida de empleos y problemas de seguridad en sus zonas urbanas.

Dicen que caballo que alcanza, gana. Esto es el precalentamiento. Ya veremos cómo corren en la pista interna con sus antiguos aliados… y luego en pista abierta.

Medicinas: desabasto medible al 40% al 1er Trimestre. Los datos proceden de la misma fuente a la que recurre el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, para aseverar que no hay desabasto de medicamentos e intentar enmendarle el cálculo al doctor y diputado Éctor Jaime: el sistema de compras del sector público de salud. Pero cuando los expertos del Instituto Farmacéutico México analizan y disciernen los datos entre la cantidad de piezas adquiridas y las entregadas efectivamente —y a ponderar el precio promedio— resulta que en los tres primeros meses de este año, de mil 432 claves médicas se solicitaron 604,485,964 piezas…, pero sólo se entregaron 368,516,994… o sea 61% del total conforme al equipo de Enrique Martínez.

El desabasto es, por tanto, del 39% —ya casi el 40% para ser exactos— en tanto que el precio promedio de cada pieza fue de 91.83 pesos, o sea 23.2% superior a lo de hace un año. Pero el número de piezas compradas (que no entregadas) en el primer trimestre de este año fue de 1,333,266,987 unidades… una reducción de -17.1% respecto a las 1,607,030,228 pactadas en igual periodo de 2025.

Por tanto, es cierta la afirmación de que se compraron menos medicinas a mayor precio que hace un año… y que el desabasto sigue vigente siete años después de que por berrinche de Andrés Manuel López se extinguió el Seguro Popular y el sistema de compras en reversa que se afinó durante 25 años.

Cajitas del bienestar. El desabasto de medicamentos crece a casi 40%..., sin embargo, Birmex, a cargo de Carlos Ulloa, ya instruyó que para gloria, beneplácito y alabanza a la Cuarta Transformación, los laboratorios y distribuidores de medicamentos impriman en las cajitas la efigie en color guinda de una señora enrebozada, coleta al pelo largo y lábaro patrio estoicamente al puño, en cada uno de los miles de millones de piezas de medicamentos y material médico para el periodo 2027-2028.

¿Campaña electoral gubernamental? ¡Noooo, cómo creen! Y es que primero deberían llegar los fármacos a donde se les requiere para que sea campaña electoral.

Por cierto, y en concordancia con la austeridad franciscana, el anuncio se hizo en hojitas pegadas en las puertas de la oficina de atención a proveedores del IMSS-Bienestar a cargo de Alejandro Svarch.