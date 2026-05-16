El DF, Guadalajara, Monterrey en manos de la Coordinadora

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

LOS BAZUCAZOS DE UBALDO — Y lo que esperaban las autoridades del Distrito Federal, así como las de educación pública, la Coordinadora de Maestros sale a la calle y amenaza con paros, con huelgas y agresiones porque va a exigirles el incremento salarial del cien por ciento, lo cual parece broma, pero va en serio.

De entrada, anuncia que se va a enfrentar con la guardia nacional, con la policía o cualquier autoridad, pues dice que tiene pretexto porque no les entregan la educación a esos señores que son muy malos como profesores y peores como personas.

el tema de la educación en estos tiempos en México y a poquito menos de un mes de la realización del Mundial de Futbol, luego de la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE), éstos últimos ratificaron que la huelga nacional se mantiene en pie, lo que incidirá en la CDMX para los turistas que vendrán y en las recomendaciones de no salir para dejar libres los espacios, propuesta de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La Coordinadora denunció que la propuesta de ajuste al calendario escolar, que finalmente no se implementó, fue una “estrategia fallida” así como una “política de improvisación” del más alto nivel, cuyo objetivo real era desactivar y desmovilizar las protestas magisteriales en el marco del próximo, -menos de un mes-, Mundial de fútbol.

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El diputado llamado cero votos, Arturo Ávila dice que le corresponde al senador morenista por Sinaloa, Enrique Inzunza explicar sus ausencias al Congreso. No estuvo en la permanente, pues nos comentan que está escondido en Badiraguato, Sinaloa, en donde solo los narcos o los soldados y marinos pueden entrar. Esta respaldado por quien lo llevó a ser Senador de la República.

El senador, es uno de los nueve que acusó Estados Unidos junto con el gobernador con licencia, Rubén Rocha de Sinaloa, de estar involucra cárteles de las drogas.

Cuando se ventiló la acusación del gobierno de Donald Trump, el senador adelantó que él asistiría a la sesión permanente del miércoles porque “el que nada debe nada teme”, decía. Hoy son dos sesiones en dos semanas y ni sus luces.

Por eso en el Senado que preside Laura Itzel Castillo, durante la sesión Permanente que ofreció el Vocero de los diputados morenistas, los reporteros de la fuente lo cuestionaron sobre la ausencia del senador Inzunza.

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La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, sostuvo que las y los legisladores de esta Cámara tienen la obligación moral y política de no ser indiferentes ante el lupus y fibromialgia, dos enfermedades de difícil detección que afectan el físico y la vida familiar, social, laboral y económica de quienes las padecen.

Al encabezar la iluminación de la Cámara de Senadores de color morado para visibilizar a la población esos dos padecimientos, la senadora agregó que existe un compromiso en el Poder Legislativo para trabajar en beneficio de quienes tienen lupus y fibromialgia, males que, además, afectan principalmente a mujeres.

La senadora refirió que el lupus es una enfermedad autoinmune y potencialmente mortal que puede afectar cualquier sistema del cuerpo, además de órganos vitales, como el corazón, el cerebro y el sistema nervioso, mientras que la fibromialgia es una enfermedad crónica incomprendida que causa fatiga y dolor muscular generalizado.

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Estados Unidos solicitaron a México la extradición de diez individuos, entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, acusados de complicidad con organizaciones criminales radicadas en nuestro país que se dedican sobre todo al tráfico de fentanilo, por lo que para las autoridades del vecino país resultan terroristas.

La respuesta inmediata del gobierno de la llamada Cuarta Transformación fue la de solicitar pruebas de que, efectivamente, los indiciados cometieron delitos que justifiquen ser entregados a un tribunal radicado en Nueva York, en donde, de resultar culpables, enfrentarán severas condenas, incluida la prisión perpetua (no la pena capital, porque conforme al acuerdo de extradición entre las dos naciones no se puede aplicar a reos de origen mexicano).

La segunda reacción de las autoridades mexicanas fue solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación especial para determinar si los funcionarios y ex funcionarios mexicanos incurrieron en algún delito. Pero todo está detenido, el gobierno mexicano no tiene prisa por llegar al fondo de este asunto, simplemente patea el bote, pero ello es peligroso.

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