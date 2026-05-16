Otero Alcántara: Estamos conectados

Se estrena el 20 de mayo en Ciudad de México Estamos conectados, documental fílmico realizado por el poeta y cineasta Ernesto Fundora, que aborda la vida y la obra del artista plástico y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara (La Habana, 1987), actualmente preso en Cuba por sus actuaciones públicas que critican abiertamente a la dictadura castrista. Creador de performances de arrojada propuesta política en contra del régimen de La Habana, Otero Alcántara ha sido arrestado decenas de veces por gestiones que infringen el polémico Decreto 349: código establecido por las autoridades culturales de la Isla, el cual obliga a solicitar credenciales para representaciones artísticas en foros públicos y privados.

“Es necesario divulgar la vida y obra de este creador, quien ha sido arrestado por el gobierno de la Isla desde 2017 de manera consecutiva y arbitraria por su labor artística reconocida internacionalmente. Fundador, junto con otros pintores, de la Bienal #00 de La Habana, evento alternativo a la oficialista Bienal de La Habana, el documental aborda las limitaciones de libertad que tienen los artistas plásticos en la Cuba actual tomando como centro la figura de Luis Manuel Otero Alcántara”, explica Ernesto Fundora.

Trabajo cinematográfico que es la crónica de arrestos arbitrarios en contra de Otero Alcántara, quien en abril de 2019 fue detenido durante su participación en un evento alternativo de la Bienal de La Habana, acusado de portar una bandera cubana sobre sus hombros en desafío de la ley que regula cómo usar el lábaro patrio en actos públicos; asimismo, en marzo de 2020 es sometido a proceso por los cargos de profanar símbolos nacionales y así continuamente.

Exposición de materiales de archivo que dan cuenta del protagonismo de Otero Alcántara en noviembre de 2020: participación en una huelga de hambre como parte del Movimiento San Isidro, que lo conduce a prisión junto con otros manifestantes. Y, asimismo, la liberación en diciembre de 2020 cuando vuelve a ser privado de la libertad el mismo día al unirse a otra protesta en demostración de su espíritu rebelde. / Despliegue visual de varias huelgas de hambre que tuvieron repercusión mediática mundial. Testimonio de su liderazgo en las manifestaciones del 11 de julio del 2021 y la reclusión en un centro penitenciario de máxima seguridad. En 2021 Time lo incluyó en la lista de las cien personas más influyentes del mundo. En 2022 recibe el Premio Claus Impact por su faena artística: reflejo de las condiciones críticas que afrontan los cubanos.

“Lo presento como un cimarrón digital, un Mambí moderno. Carismático realizador de performances, liberal en estado puro. Mulato de arrojada valentía, líder nato que ha enfrentado al régimen cubano con su arte. Me conmueve su ánimo y perseverancia. Lleva 5 años en prisión y no ha flaqueado. Él reconoce que su misión es salvar a Cuba de la catástrofe represiva que ya cumple 67 años. Invito a que conozcan a un héroe de nuestros días dotado de una elocuente insurrección enmarcada en el delirio con aura de duende: anarquista predestinado que nos invita a hacernos cómplices de la búsqueda de la certidumbre en el futuro de nuestra Cuba querida. Otero Alcántara asume la divisa de Martí de que una buena idea, un noble corazón y un correcto obrar pude mover montañas”, subraya Ernesto Fundora.

Proyección de Luis Manuel Otero Alcántara. Estamos conectados ı Foto: Especial

Proyección de Luis Manuel Otero Alcántara. Estamos conectados

Dónde: Centro Universitario Cultural CUC. Odontología 35, Copilco, Coyoacán, CDMX

Cuándo: Miércoles 20 de mayo, 2026. 17:00 horas

Entrada Libre