México: entre la riqueza cultural y la violencia

La diversidad cultural nos permite construir

la solidaridad intelectual y moral de la humanidad.

Audrey Azoulay

Bajo esa idea, el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo que habrá de celebrarse el 21 de mayo, nos invita a reflexionar sobre qué tan posible es sostener ese ideal en contextos donde el diálogo está fracturado. En México, la respuesta pasa inevitablemente por un factor que condiciona cada vez más la vida pública: la violencia asociada al crimen organizado. México es, sin duda, un país de una enorme pluralidad cultural. Lenguas originarias, tradiciones comunitarias, expresiones artísticas regionales y una identidad histórica compleja forman parte de su tejido social. Sin embargo, esa diversidad no se desarrolla en condiciones homogéneas ni en espacios libres de tensión. En muchas regiones del país, la posibilidad de convivir, organizarse o simplemente expresarse está atravesada por dinámicas de violencia que limitan la vida comunitaria.

La narcoviolencia no sólo tiene efectos en la seguridad pública; también impacta de manera directa en el desarrollo cultural. Cuando comunidades enteras viven bajo amenaza, como ocurre en Chilapa, el espacio para el diálogo se reduce. Las actividades culturales pierden continuidad, los liderazgos comunitarios se debilitan y, en algunos casos, las expresiones locales se ven obligadas a callar o desplazarse. La cultura, que depende del encuentro y la transmisión intergeneracional, se vuelve frágil frente a la lógica del miedo. En ese contexto, la diversidad deja de ser únicamente un tema de reconocimiento institucional y se convierte en un asunto de supervivencia social. No es posible hablar de intercambio cultural pleno cuando existen territorios donde la libre circulación está condicionada o donde la expresión pública implica riesgos. La violencia fragmenta el tejido social y, con ello, limita la posibilidad de construir comunidad.

La ausencia del Estado en ciertos territorios no sólo abre espacio a economías ilegales, sino que también debilita los canales de transmisión cultural. Bibliotecas, centros comunitarios, festivales locales o espacios artísticos pierden presencia o desaparecen, y con ello se reduce la capacidad de las nuevas generaciones para apropiarse de su propia diversidad. El reto para México no es únicamente preservar su riqueza cultural, sino garantizar las condiciones mínimas para que esa riqueza pueda expresarse sin miedo. La diversidad no se sostiene únicamente con reconocimiento legal o discursos institucionales; requiere seguridad, infraestructura social y un entorno que permita el diálogo real entre comunidades.

Cuando el miedo se vuelve cotidiano, también se modifica la manera en que las personas se relacionan, participan y crean. La cultura necesita libertad, pero también estabilidad para florecer. Hablar de diversidad cultural en México implica entonces reconocer una tensión de fondo: la coexistencia de una enorme riqueza simbólica con condiciones estructurales que la ponen en riesgo. El desafío no es menor. Se trata de recuperar espacios donde el encuentro no sea un acto de resistencia, sino una práctica cotidiana. En ese sentido, la diversidad cultural no sólo debe protegerse como patrimonio, sino como una forma de vida colectiva que requiere paz, presencia institucional y garantía de derechos. Porque sin condiciones de seguridad y diálogo, incluso la pluralidad más rica corre el riesgo de volverse silenciosa