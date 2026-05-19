Reunión de Seguridad EU-CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Dos altos funcionarios de Seguridad y de Control de Drogas, así como el representante Comercial del gobierno de Estados Unidos, se reunirán hoy con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, justo en momentos de mayor tensión por presiones y amenazas de su homólogo republicano Donald Trump, agravadas por la denuncia de la Fiscalía de ese país contra el gobernador de Sinaloa, varios de sus colaboradores y un senador y en el marco de negociación del T-MEC.

Ellos son Markwayne Mullin, titular de Departamento de Seguridad Nacional; Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, y Jamieson Greer, representante Comercial del gobierno estadounidense, al que coincidentemente, la Secretaría de Economía le ha solicitado excluir a México de la investigación sobre exceso de capacidad estructural que llevaría a una pérdida de empleos e interrupción en cadenas de suministro.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La Presidenta Sheinbaum enviará de un momento a otro una iniciativa a la Cámara de Diputados para que se posponga hasta 2028 la elección judicial, que inicialmente propuso para el año próximo, lo que empataría con la de diputados, gobernadores y alcaldes, misma que de inmediato será turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su discusión.

Tras la fallida “magna” concentración de Morena en la capital de Chihuahua para exigir el desafuero de Maru Campos, la gobernadora panista, la dirigente nacional guinda, Ariadna Montiel, se conformó con anunciar que ni el senador sinaloense Enrique Inzunza ni el edil de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez, dos de los acusados en EU de tener nexos con el cártel estatal, serían postulados.

De paso, advirtió que el exboxeador Jorge El Travieso Arce no será admitido en su movimiento-partido, por más que algunas y algunos legisladores morenistas le han expresado apoyo, por haber participado en campaña de un partido opositor.

Raúl Ojeda, gerente de Responsabilidad Social de Pemex, anunció que está lista la reubicación de escuelas cercanas a la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, luego de que madres y padres de familia de ese municipio se congregaron frente a la torre de la empresa para urgir que se lleve a cabo.

Por las numerosas denuncias de recortes de pensionados, de jubilados de Pemex y la CFE que ha recibido, la Presidenta Sheinbaum ofreció que se hará una revisión de las mismas y, si hay algún error, serán corregidas.

Felicidades por el 17 aniversario de La Razón, a los señores Ramiro Garza Cantú y Ramiro Garza Vargas, a los directores general, Mario Navarrete, editorial, Adrian Castillo, e Ileanas Salinas, Ejecutiva, y a todos nuestros compañeros por el avance y consolidación de este diario.