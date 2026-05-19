Trump, la CIA y el 2027

Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La presencia de agentes de la CIA en Chihuahua no fue un hecho aislado: fue la chispa que encendió un choque frontal entre el oficialismo y la oposición en uno de los territorios políticamente más sensibles del país. En la cúpula morenista encontraron en este incidente internacional el argumento perfecto para embestir contra el panismo en uno de sus pocos bastiones… y en el horizonte ya se dibuja, con nitidez, el 2027.

Para la 4T, lo ocurrido no admite matices: en Chihuahua se violó la soberanía nacional. La presencia operativa de la CIA, en el marco de acciones contra los cárteles, confirmó —según esta narrativa— que la decisión de Donald Trump de intervenir en México no sólo existe, sino que ya está en marcha. Y frente a ello, el lopezobradorismo activará a sus bases para cerrarle el paso.

Pero la estrategia no se queda ahí. Fuentes del más alto nivel lo sintetizan con claridad: el objetivo también es acorralar a los sectores políticos y empresariales que, desde su lógica, están dispuestos a justificar acciones extraterritoriales en suelo mexicano con fines electorales rumbo a 2027 y 2030.

Las cartas están sobre la mesa. Lo ocurrido el fin de semana pasado en Chihuahua no fue un episodio más: fue un adelanto del conflicto que viene.

Morena apostó fuerte. Esperaba al menos 15 mil personas marchando en la capital chihuahuense para señalar directamente a la gobernadora Maru Campos: acusarla de haber dejado de gobernar para servir a intereses extranjeros, llamarla traidora a la Patria y exigir su renuncia. Pero el panismo respondió. Y lo hizo con músculo.

Primero, en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, donde simpatizantes de Campos recibieron —entre empujones y gritos— a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y a Andrés López Beltrán. ¿Mensaje político o simple intimidación? La línea es cada vez más delgada.

Después vino la operación de contención: bloqueos en puntos estratégicos del estado, organizados por transportistas y grupos afines al gobierno local, que frenaron la llegada de contingentes morenistas. El resultado fue contundente: de los 15 mil esperados, apenas 3 mil lograron marchar. El dato no es menor. Es una señal.

Lo que estamos viendo es apenas el ensayo general de una confrontación mayor. En las próximas semanas, antes de la pausa que impondrá el Mundial de Futbol, el país entrará en una fase de tensión política creciente. Después vendrá el verdadero punto de quiebre: el “fuera máscaras”, cuando los candidatos estén definidos y las alianzas ya no puedan ocultarse. Y entonces comenzará la disputa real.

Y en esa disputa, el factor Trump y su narrativa contra México será factor determinante para cada bloque. Unos acusarán intervención y violación a la soberanía nacional y llamarán a ir contra aquellos “entreguistas” y “vende patrias” y del otro lado insistirán en la supuesta complicidad de algunos personajes con grupos criminales.

Las decisiones que se tomen desde Washington y la forma en que el gobierno mexicano administre esa relación marcarán el tono de la contienda. Las narrativas no se construirán en abstracto: se alimentarán de hechos, percepciones y, sobre todo, de intereses. Mientras llega la pausa mundialista, la guerra política interna escalará. Y lo hará sin concesiones.

RADAR

AZUL VESTIDO DE GUINDA. Papelón, el que hizo ayer del presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas. El panista participó en un evento, al pie de las Torres de Satélite, donde la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, entregó la rehabilitación de 108 kilómetros de Periférico Norte.

Nos comentan que, en primera fila, a un par de lugares de la gobernadora morenista se sentó Rodríguez Villegas. Sin más, se puso un chaleco guinda, mientras que otras y otros presidentes municipales que estaban también en esa primera fila, pertenecientes a otras fuerzas políticas, ni siquiera consideraron cambiarse la chaqueta para quedar bien.

Se proyectó cierto nivel de coordinación institucional, pero Rodríguez Villegas ha sido severamente cuestionado por el apoyo que dio a este proyecto, más que necesario, para la Zona Metropolitana del Valle de México. ¿Se cambiará el azul por el guinda de manera permanente?

5,265 RAZONES. LA RAZÓN, mi casa, cumple 17 años. La Razón de México, al mismo tiempo que los gobiernos de Alemania y Francia y de varios actores políticos nacionales, me acogió en momentos difíciles, en días de tensión y oscuridad y me abrió sus puertas para continuar con mi ejercicio periodístico… por ello estaré eternamente agradecido con el equipo editorial, con sus reporteros, fotógrafos, personal del área digital y administrativo.

En La Razón de México nacieron Las Batallas, que el próximo 23 de mayo cumplirán 4 años. En estos años han sido 241 entregas, cada columna con el respaldo de fuentes del más alto nivel y datos verificados, que más allá de buscar generar polémica busca llevarte a ti, querido lector, un valor agregado en torno a lo que ocurre tras bambalinas de la vida política nacional y sí… también hemos expuesto en este espacio casos de abusos en el ejercicio público.

Gracias a La Razón de México por respetar mis opiniones y mis investigaciones que hemos compartido en este espacio. Si, hay 5 mil 265 razones para festejar 17 años de este gran periódico y aquí seguiremos dando Las Batallas.