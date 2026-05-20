La pinza sobre Cuba

Cuba no atraviesa una suma de crisis separadas. Lo que se observa, al 20 de mayo, es una convergencia: presión energética desde Washington, apagones prolongados, deterioro alimentario, protesta social, visita del director de la CIA y posible judicialización del viejo expediente de 1996 contra Raúl Castro. Cada pieza tiene lógica propia; juntas, producen una arquitectura de coerción.

El punto de partida no es sólo el embargo histórico, sino su mutación reciente. Estados Unidos elevó el costo para quienes suministren petróleo a la isla y amplió sanciones contra estructuras políticas, militares y de inteligencia cubanas. La crisis energética ya cruzó el umbral técnico. Cuando falta combustible, no sólo se apagan focos; se interrumpe el bombeo de agua, se reducen clases, se aplazan servicios médicos, se pierde comida y se encarece el transporte.

La visita de John Ratcliffe a La Habana lejos de desmentir el cerco, lo completa. Washington castiga y también abre una puerta bajo condiciones. Ofrece ayuda, comunicación y eventual cooperación, pero desde una posición de asfixia. La posible acusación contra Raúl Castro añade otro frente: menos un juicio inmediato —sin custodia, no hay proceso real— que una herramienta de deslegitimación histórica. Se trata de activar el pasado para cerrar márgenes en el presente.

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La clave está en con quién se habla. Ratcliffe no viajó a La Habana para reunirse con reformistas civiles, oposición democrática o representantes sociales. Se reunió con el corazón securitario del sistema: Interior, inteligencia y el entorno familiar de Raúl Castro. Eso abre una hipótesis más incómoda que el viejo relato del cambio democrático: una transición pactada desde arriba, con apertura económica subordinada a Washington, preservación parcial de las élites de seguridad y beneficios inciertos para la población. En ese escenario, el régimen no cae; se recicla. Cuba no se libera necesariamente, sólo cambia de dependencia.

De esa pinza salen tres escenarios. El primero es una transición transaccional tutelada: cambio de mando, apertura económica limitada y garantías para sectores del viejo aparato de seguridad, bajo condiciones negociadas con Washington. El segundo, quizá el más probable, es un reciclaje autoritario con apertura subordinada: el régimen no cae, pero se adapta; se abre al capital, conserva mandos y controles, y ofrece al exterior estabilidad antes que democracia. El tercero es una fractura de élites con escalada securitaria: si la negociación falla o la presión judicial rompe equilibrios, Cuba podría entrar en una disputa interna entre partido, militares, inteligencia y vieja guardia, con más represión y menos margen diplomático.

La pregunta no es sólo si habrá cambio en Cuba, sino quién administrará ese cambio, bajo qué tutela y para beneficio de quién. Porque una transición pactada con los guardianes del viejo orden puede modificar el modelo económico sin tocar la vida cotidiana de quienes hoy hacen fila, pierden comida y duermen sin electricidad.