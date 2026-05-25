Alfredo Harp impulsa inversión de 1,500 mdp deportiva en Oaxaca

El empresario mexicano Alfredo Harp Helú concretó una de las inversiones privadas más relevantes en infraestructura deportiva del sur del país con la inauguración del Estadio Yu’va, nueva casa de los Guerreros de Oaxaca, proyecto desarrollado con una inversión superior a los mil 500 millones de pesos. El nuevo inmueble, construido en apenas 10 meses, cuenta con capacidad para más de 10 mil 800 aficionados y representa una apuesta estratégica para fortalecer el negocio del deporte, el entretenimiento y el turismo en Oaxaca, una de las plazas históricas del beisbol mexicano.

La obra involucró a más de dos mil trabajadores y fue desarrollada por el arquitecto João Boto Caciro junto con la Constructora GIA, consolidándose como uno de los proyectos privados de mayor impacto económico recientes en la entidad. La inversión encabezada por Harp Helú busca convertir al Estadio Yu’va en un complejo multifuncional capaz de albergar encuentros de la Liga Mexicana de Beisbol, conciertos, espectáculos masivos y eventos corporativos, ampliando las fuentes de ingresos comerciales alrededor de la franquicia de los Guerreros de Oaxaca.

El proyecto incorpora áreas premium, espacios comerciales, zonas de hospitalidad y tecnología para espectáculos de gran formato, alineándose con la tendencia internacional de transformar los estadios en plataformas permanentes de negocio, entretenimiento y consumo. La inauguración del inmueble coincidió con el 30 aniversario de los Guerreros de Oaxaca, organización perteneciente al grupo empresarial impulsado por Alfredo Harp, quien durante décadas ha mantenido inversiones en desarrollo deportivo, cultural y social en Oaxaca y otras entidades del país.

El evento inaugural reunió a miles de aficionados y contempló presentación de jugadores, espectáculo de drones, pirotecnia y recorridos por las instalaciones del nuevo recinto. Aunque la lluvia obligó a suspender el juego frente a los Conspiradores de Querétaro antes del inicio oficial, la apertura marcó el comienzo de operaciones de uno de los estadios más modernos del sur de México. El Estadio Yu’va se posiciona como un nuevo activo de infraestructura para Oaxaca, con potencial para generar derrama económica, turismo deportivo, empleos y mayor actividad comercial en la región.

Denuncia Royal Caribbean. En Mahahual fue presentada una ampliación de la denuncia contra el proyecto “Perfect Day México” de Royal Caribbean, mediante la cual se exige formalmente a la Semarnat emitir una resolución negativa y avanzar en procedimientos administrativos por las presuntas irregularidades detectadas en la Manifestación de Impacto Ambiental. El caso añade presión sobre uno de los desarrollos turísticos más ambiciosos del Caribe mexicano, al incorporar también la exigencia de remediación por daños ecológicos, en un contexto donde las grandes inversiones turísticas enfrentan cada vez mayor escrutinio ambiental, regulatorio y social antes de concretar su viabilidad operativa.

Voz en off. Hutchison Ports ICAVE, que dirige Javier Rodríguez Miranda, invertirá más de 62 millones de pesos para incorporar equipos eléctricos y autónomos en el Puerto de Veracruz, como parte de una estrategia enfocada en automatización, eficiencia logística y reducción de emisiones contaminantes. La adquisición de Autonomous Trucks, Reach Stackers eléctricos y tracto-planas eléctricas fortalece la capacidad operativa de la terminal en un momento donde los puertos compiten no sólo por mover más carga, sino por hacerlo con mayor rapidez, seguridad y sustentabilidad…