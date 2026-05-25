FGR: entre comparecer y “entrevistar”

Tal pareciera que para citar a comparecer, este miércoles, a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, por el caso de la CIA en un operativo antidrogas y su queja de persecución política e intentar atenuar las críticas que motivaría; la Fiscalía General de la República determinó convocar a “rendir entrevistas” al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha y al senador, Enrique Inzunza, acusados hace un mes ante una Corte de Estados Unidos, junto con otros ocho funcionarios locales, de tener vínculos y operar con el Cártel de Sinaloa.

Para la mandataria chihuahuense la cita es en relación a la prohibida participación de agentes estadounidenses en el operativo que destruyó un narcolaboratorio que, aquel grupo criminal, instalara en la sierra Tarahumara, de la que, como ella ha dicho y repetido, no fue enterada, mientras el mandatario estatal y el senador, cuya aprehensión provisional solicitara la Fiscalía de EU en la Corte, han gozado de libertad y permanecieron ocultos en su estado.

DE ESTO Y DE AQUELLLO…

En su segunda gira de fin de semana a Tabasco, en lo que va de este mes, la Presidenta Sheinbaum negó que las citas de la FGR a los gobernadores de Chihuahua y Sinaloa tengan tintes políticos, porque son parte de un procedimiento judicial y eso es para rendir “entrevistas” en la sede de la Fiscalía y en la Secretaría de Gobernación, y agregó que son procedimientos de las investigaciones que se están haciendo en ambos casos, “como testigos”.

De no haber cambio se aprobará la iniciativa de la Presidenta Sheinbaum en la que propone aplazar la elección judicial al 2028 para no empalmarla con la de diputados, gobernadores, a la que se agregaron la muy controvertida del líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, para anular la injerencia extranjera en próximos comicios y la de impedir que sean postulados quienes tengan antecedentes penales, aunque más bien deben ser los que no los tienen.

Después de haber estado hospitalizado varios días, falleció el exsubprocurador General de la República, Javier Coello Trejo, un reconocido abogado que, a lo largo de su gestión, se ganara el apodo de Fiscal de Hierro en el ejercicio de su función y temido por quienes comenzaron a crear los hoy principales cárteles de las drogas. Sus restos son velados en Gayosso de Cuajimalpa.

Diputados de Morena ven la tempestad y no se preocupan al anunciar que cerrarán filas en apoyo al expresidente de Cuba, Raúl Castro, acusado por el gobierno de Estados Unidos del derribo de dos aviones de ese país, en febrero de 1996, y arguyen “violación a la soberanía” de ese país, de lo que de inmediato se desligó la vocería del guinda.