BAJO SOSPECHA

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se está convirtiendo en una nueva emergencia sanitaria internacional. La Organización Mundial de la Salud alertó que ya existen más de 900 casos sospechosos y al menos 220 muertes relacionadas con la cepa Bundibugyo, una variante para la que todavía no existe vacuna aprobada ni tratamiento definitivo.

Lo más preocupante es que el brote se está propagando más rápido de lo que las autoridades sanitarias pueden contenerlo. La situación se ha agravado por la desinformación en redes sociales, que ha provocado desconfianza hacia médicos y brigadas internacionales. Incluso, dos centros de tratamiento fueron incendiados en el este del Congo, una región marcada además por la violencia y el desplazamiento de miles de personas.

Mientras la OMS despliega recursos de emergencia y busca acelerar tratamientos experimentales, el temor es que el virus continúe expandiéndose hacia países vecinos, como Uganda, donde ya se confirmaron contagios y una muerte.

Lo cierto es que el ébola podría estar a pocas horas de llegar a México. Sólo se necesita un par de vuelos del Congo a nuestro país con alguien contagiado.

La enfermedad del ébola tiene un periodo de incubación que va de dos a 21 días, aunque en la mayoría de los casos presenta síntomas entre ocho y 10 días después del contagio. Durante ese tiempo, la persona puede sentirse bien y normalmente no transmite el virus hasta que aparecen los síntomas. Los primeros signos suelen ser fiebre, dolor muscular, cansancio extremo y dolor de cabeza. Por eso, las autoridades sanitarias monitorean durante 21 días a personas provenientes de zonas afectadas por brotes de ébola.

Por lo pronto viene el Mundial, gente de todo el orbe en un evento al que asistirán miles de personas. Lo cierto es que a los jugadores se les puede concentrar, mas no así a la afición.

Y está programado un partido de la selección de futbol de la República Democrática del Congo en México para el Mundial 2026. Está proyectado para el 23 de junio, en el Estadio Akron, en Guadalajara.

México ya comenzó a prepararse ante el riesgo sanitario que representa el brote de ébola en África, especialmente de cara al Mundial de futbol 2026, donde el país recibirá a cientos de miles de visitantes internacionales. Aunque las autoridades aseguran que actualmente no existe ningún caso en territorio nacional y que el riesgo es bajo, desde la Secretaría de Salud aseguran que trabajan para evitar cualquier escenario de propagación.

El doctor David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, anunció que se reforzarán filtros sanitarios en aeropuertos internacionales, principalmente para pasajeros provenientes de países considerados de riesgo, como República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

Entre las medidas contempladas están revisiones documentales, monitoreo de síntomas, recopilación de itinerarios de viaje y protocolos especiales de vigilancia epidemiológica coordinados con Estados Unidos y Canadá.

El desafío no es menor. México será sede de 13 partidos del Mundial y se espera la llegada de más de 800 mil aficionados. Además, preocupa la posible participación de la selección del Congo en el torneo.

Las autoridades mexicanas insisten en que el ébola no se transmite por vía aérea como el Covid-19, pero reconocen que la magnitud del evento obliga a fortalecer la prevención. El objetivo es evitar que una emergencia sanitaria empañe uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

El actual brote de ébola en África podría convertirse en una de las peores crisis sanitarias de los últimos años. La combinación de violencia, desinformación, falta de vacunas y sistemas de salud debilitados está creando un escenario

extremadamente peligroso.

Organismos internacionales advierten que, si no se logra contener rápidamente, el brote podría superar incluso la epidemia pasada de ébola de 2018-2020 en la República Democrática del Congo, que dejó más de dos mil 290 muertos.

Lo más preocupante es que el virus ya comenzó a cruzar fronteras. Uganda confirmó contagios y una muerte, mientras que 10 países africanos se consideran en riesgo. Estados Unidos ya activó controles sanitarios especiales en aeropuertos y restricciones de viaje para personas provenientes de zonas afectadas.

La situación se complica aún más porque la cepa Bundibugyo no tiene vacuna aprobada. A esto se suman ataques a hospitales, incendios de centros de tratamiento y comunidades que rechazan las medidas sanitarias por miedo

y desinformación.

Si el brote continúa expandiéndose, el impacto podría ir mucho más allá de África: restricciones internacionales, afectaciones económicas, colapso sanitario regional y temor global. La OMS reconoce que la epidemia ya está avanzando más rápido que la capacidad de respuesta internacional.

La última vez que el ébola estuvo presente en Estados Unidos fue en 2014, durante un brote mundial que registró 11 casos en el país. De ellos, nueve personas contrajeron el virus en África Occidental y posteriormente fueron trasladadas a Estados Unidos para recibir tratamiento médico especializado. Dos personas fallecieron. Los otros dos casos se identificaron en enfermeras que contrajeron la enfermedad tras atender a un paciente en Dallas. Ambas sobrevivieron.

El ébola no tiene una cura definitiva para la cepa Bundibugyo. El tratamiento consiste en aislamiento, hidratación intensiva, oxígeno, control de síntomas y apoyo médico para evitar complicaciones. Existen vacunas para otras variantes del ébola, pero no para esta cepa porque es menos común y las investigaciones aún no han logrado desarrollar una vacuna específica y aprobada para proteger contra ella.

El Mundial 2026 pondrá a prueba no sólo la capacidad logística de México, sino también su capacidad sanitaria. Los filtros en aeropuertos, la vigilancia epidemiológica y los protocolos internacionales pueden ayudar a contener riesgos, pero ninguna medida garantiza blindar por completo al país ante una enfermedad como el ébola.

Basta un error, un contagio no detectado, para convertir una emergencia sanitaria de África en una crisis internacional.

La realidad es que vivimos en un mundo globalizado y ningún país está completamente preparado para detener un virus mortal. Lo cierto es que la amenaza de que el ébola pueda llegar a las sedes del Mundial 2026 es real.

SÍNTOMAS DE ÉBOLA ı Foto: Especial

El ébola provoca una enfermedad grave que afecta varios órganos del cuerpo. Los síntomas comienzan con fiebre alta, cansancio extremo, dolor muscular, dolor de cabeza y debilidad. Después pueden aparecer vómitos, diarrea, deshidratación y dificultad para respirar.

En los casos más severos, el virus daña vasos sanguíneos y órganos internos, causando hemorragias, falla multiorgánica y, en muchos pacientes, la muerte, si no reciben atención médica intensiva.