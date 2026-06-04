Escala diferendo, CSP buscará a Trump

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Escala el diferendo entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, luego de que éste opinara que la lucha contra los cárteles de la droga debe unir, no dividir a ambos países, no convertirse en discusión política, que le motivó inmediato reclamo de la mandataria, quien dijo que buscará una llamada con Donald Trump para “poner los puntos sobre las íes, como se dice, cuando vemos que hay otras intenciones”.

Dijo en su mañanera que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, habló con el embajador varias veces porque “nosotros no queremos un conflicto, no queremos, no es nuestra intención, pero nosotros tenemos que ser muy claros”, en alusión al riesgo de injerencias de Estados Unidos y que el Departamento de Justicia se vuelva el “principal elector de México”, como advirtiera en su mensaje dominical por su segundo año de mandato en el Monumento a la Revolución.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Coincidencia o no, el diario Los Angeles Times publicó que el gobierno de Estados Unidos investiga a dos gobernadores mexicanos, Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, a los que presuntamente les canceló sus visas por lo que les concedió “permisos especiales” para ingresar a ese país, lo que ambos negaron y a lo que la Presidenta comentó que “se tiene derecho a la duda”, pero que ellos deberán aclararlo.

Luego preguntó: “¿Qué intención con quitar la visa y hacerlo público? Tenemos todo el derecho, al menos de la duda”, y agregó que Estados Unidos filtra esta información para decirle a los mexicanos: “aguas, te van a quitar la visa”, tras lo cual ella sostuvo que “cuando uno está tranquilo de sus convicciones y la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien de México y de la acción, pueden venir estas cosas, pero ¿cuál es el interés?”.

Según la información difundida por el diario angelino, a Durazo se le investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado, y a Villarreal por huachicol, a lo que ambos respondieron personalmente en video para negar la acusación.

Adueñada del Centro Histórico y con bloqueos en las principales y más transitadas avenidas de esta capital, los dirigentes seccionales de la CNTE ofrecieron analizar la tarde-noche de ayer, los ofrecimientos del Gobierno a sus demandas y darles respuestas.

El gobierno de Arizona monitorea de cerca la situación con México sobre cualquier vínculo con el crimen organizado, lo que sería inaceptable, y cualquier persona que resulte responsable debe responder ante la ley, advirtió Lilian Soto, directora de Prensa de ese estado fronterizo.