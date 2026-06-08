Acusa PAN a AMLO ante Corte Penal

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La dirigencia del Partido Acción Nacional presentó una denuncia contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional por su presunta responsabilidad en los casos de crímenes de lesa humanidad de más de 200 mil homicidios, 150 mil desapariciones, reclutamiento forzado de jóvenes, desplazamiento de comunidades durante su sexenio y por amplias regiones del país bajo el control del crimen organizado.

Explicó que decidió acudir a esa Corte y no a instituciones nacionales que cada vez han demostrado ser menos capaces de garantizar investigaciones independientes y advirtió que seguirá denunciando todo lo que se tenga que denunciar por la permisiva colaboración del Estado mexicano que provocó el empoderamiento del crimen organizado a partir de un pacto político de los gobiernos federal y estatales con cárteles de las drogas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Después de su gira de fin de semana por el sur de Veracruz, la Presidenta Sheinbaum presentó ayer, en un evento en la Base Aérea de Santa Lucía, el primer vehículo eléctrico “Olinia”, fabricado en México, dijo, estar diseñado con la inteligencia y creatividad de mentes de jóvenes mexicanos, y que saldrá a la venta en el verano de 2027.

“Misión cumplida”, afirmó ante los integrantes de los equipos que diseñaron y construyeron ese miniauto, que ella condujo unos metros, antes de subir al templete para presidir la ceremonia en la que señaló que eso demuestra que México puede ir más allá de ser receptor de inversiones, generar conocimiento, desarrollar tecnología y crear soluciones.

Ricardo Monreal, líder de su bancada en la Cámara de Diputados, llamó a la militancia de Morena a “que no dejen sola a la Presidenta Sheinbaum”, ante enfrentamientos y retos que enfrenta, porque a diario y a todas horas, se asegura de que todo el pueblo la apoya y defiende.

Además de movilizaciones, bloqueos y plantones en las cercanías del Estadio Ciudad de México, otra amenaza real para la inauguración del Mundial de Futbol el próximo jueves será el de las anunciadas lluvias que, para esta semana, se pronostican.

A tres semanas y media de que concluya el plazo para el registro de teléfonos celulares, de un total de 154 millones de líneas, menos de la mitad de poseedores han cumplido ese requisito por la desconfianza ciudadana en el cumplimiento de requisitos personales que están en sus INE y CURP biométrica.

Hasta el cierre de esta columna, la mayoría de los candidatos del PRI a diputados locales llevaban clara ventaja en las elecciones dominicales en Coahuila, el estado en el que, en anterior proceso electoral, fracasara el morenismo con un anticipado triunfalismo que no logró entonces ni, al parecer, ayer.