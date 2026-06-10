Amenaza CNTE plantarse cerca del estadio

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con la exigencia de que la Presidenta Claudia Sheinbaum los reciba y la amenaza de que, de no ser así, “no rodará el balón” mañana en la inauguración del Mundial de futbol, centenares de disidentes del magisterio que desde hace un mes se adueñaron del Centro Histórico y con bloqueos en Paseo de la Reforma intentaron llegar hasta el Estadio Ciudad de México, dado que fueron contenidos entre forcejeos y golpes por grupos policiacos en Calzada de Tlalpan y División del Norte.

Sin embargo, ante la rotunda negativa de la mandataria de recibirlos, algunos de los dirigentes seccionales de la CNTE amenazaron con intentar de nuevo llegar hasta las proximidades del remozado inmueble, con la intención de plantarse ahí, igual que lo han hecho y se les ha permitido en otros rumbos de la capital, de lo que están hartas millones de familias afectadas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ante el riesgo de que muchos acelerados participantes en la marcha de la disidencia magisterial decidieran ir al choque con los grupos policiacos que les impedían llegar hasta las proximidades del Estadio Ciudad de México, como será declarado mañana en la inauguración del Mundial de futbol, lideresas seccionales de la CNTE, como Yenny Pérez y Eva Hinojosa, decidieron encabezar la marcha para evitar un enfrentamiento.

Dura, ruda pero real, la alerta de la embajada de Estados Unidos a sus connacionales que se les ocurra visitar nuestro país en estos tiempos, al recomendarles tener cuidado ante la ola de violencia que priva a lo largo del territorio nacional por asaltos, secuestros, robos, desapariciones, homicidios y hasta “terrorismo”, desde Baja California hasta Quintana Roo.

Fallan a Ariadna Montiel, nueva dirigente de Morena, los globos distractores que ha lanzado para que no se advierta el derrumbe de lo que le heredaron: el primero fue lanzarse contra la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, por lo de los agentes de la CIA; luego, denunciar supuestas irregularidades por el revés en las elecciones de diputados el domingo en Coahuila, y ahora, va sobre el gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García.

Sigue el desfile de funcionarios, legisladores y alcaldes de Michoacán por la Fiscalía General de ese estado, que fueran mencionados por Grecia Quiroz como enemigos públicos de su asesinado esposo, Carlos Manzo, el exalcalde de Uruapan, ejecutado en noviembre del año pasado, al que ella sustituyó. El turno fue del senador Raúl Morón.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a las partes involucradas a privilegiar diálogo, búsqueda de acuerdos y responsabilidad, ante el amago de movilizaciones de diversos sectores hoy y mañana en esta capital.