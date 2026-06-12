Expediente Irán. La pausa coercitiva

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Una pausa no es una paz. En una crisis militar, suspender un ataque puede ser un gesto diplomático o, con la misma facilidad, un modo de conservar la amenaza intacta. Eso hizo Donald Trump ayer al cancelar los bombardeos previstos contra Irán esa misma noche, mientras aseguraba que un acuerdo podría firmarse pronto, quizá durante el fin de semana en Europa.

Los mercados respiraron y la presión inmediata sobre Ormuz cedió. Teherán respondió con cautela: fuentes iraníes desmintieron haber dado su visto bueno y subrayaron que el texto sigue abierto y sus líneas rojas, intactas.

Lo decisivo no es que Estados Unidos no atacará. Es que no desmontó el dispositivo que vuelve creíble el próximo ataque. La segunda ola, ejecutada el 10 de junio, golpeó vigilancia militar, comunicaciones y defensa aérea iraní, según CENTCOM. No son blancos cosméticos: son los ojos, la voz y el sistema nervioso con que Irán ve, coordina y responde en el teatro del Golfo. Washington no buscaba sólo castigar; buscaba degradar la capacidad iraní de operar. La pausa llega después de ese desgaste, no antes.

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El bloqueo naval es la pieza que sostiene todo lo demás. CENTCOM informó que inutilizó en el Golfo de Omán al M/T Jalveer, con bandera de Guinea-Bissau, por intentar mover petróleo iraní: el tercer buque inhabilitado en una semana. El acumulado desde el 13 de abril ya suma nueve embarcaciones inutilizadas, 135 redirigidas y 42 misiones humanitarias autorizadas. La guerra aérea puede congelarse de un día para otro; la marítima, no.

Por eso el mercado leyó la noticia como alivio, no como certeza. El miércoles, bajo amenaza de nuevos ataques, el Brent rondaba los 93 dólares. El jueves, tras la cancelación, el WTI cerró en 87.71 dólares, cerca de un 2% abajo, y el Brent en 90.38, casi un 3% menos. No es la caída de quien vuelve a la normalidad, sino la de quien apuesta a un acuerdo. Y el punto geográfico en disputa sigue siendo Ormuz.

La diplomacia también opera bajo presión regional. Trump dijo haber hablado con los líderes de Israel, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Baréin, entre otros. No es protocolo: esos gobiernos miden la crisis con dos termómetros, la seguridad de la navegación y la estabilidad energética. Si Ormuz se abre, baja la fiebre. Si el bloqueo sigue, se negocia con una pistola sobre la mesa.

Hay una lógica más fría debajo de todo esto. En una negociación así, quien controla el reloj y el estrecho controla el precio del acuerdo: las bombas son garantía, la geografía es palanca. Por eso una pausa que primero degrada al adversario no es desescalada, sino coerción aplazada, lista para cobrarse si el papel no se firma.

La pausa coercitiva funciona mientras todos crean dos cosas a la vez: que el acuerdo es posible y que la amenaza es real. Washington ofrece la salida y conserva el cerrojo. Irán dialoga y no firma. La guerra no se detuvo: cambió de instrumento. Hoy no habló la aviación. Habló el bloqueo.