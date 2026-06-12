Hay dudas, pero se trataba de ganar

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

De lo que se trataba era de ganar. Quizá las florituras y los asombros pudieran venir después. Por lo que sirvió, sin dejar de reconocer el triunfo en un partido importante, el futuro se ve incierto. No se vive de la esperanza, porque si no existe fundamento se convierte sólo en elemento de socialización y hasta cierto punto, de evasión. Es probable, como dice Javier Aguirre, que algunos jugadores hayan sentido el impacto de la inauguración.

En otro tiempo se decía que les temblaban las piernas, pero al final, lo que queda es una victoria entre un equipo que en menos de una semana regresará a Sudáfrica.

La Selección empezó el partido más con emoción e intensidad que basado en un funcionamiento táctico.

Sudáfrica seguramente andaba en los mismos sufrimientos, la diferencia es que en el 2010 fueron anfitriones y ahora nos tocó a nosotros.

No se puede bajar la intensidad en un partido de inauguración de un Mundial y en todo el evento.

Sudáfrica avanzó en la medida en que México dejó de hacer sus quehaceres.

Un rival más avezado aprovecha cualquier facilidad y el Tri en diferentes pasajes perdió el radar, quizá pase por la falta de concentración. El futbol que se juega a momentos o por pasajes invariablemente genera malos resultados. La ventaja en esta ocasión es que Sudáfrica quería cumplir con sus deberes, pero era incapaz de hacerlo.

La Selección tiene en Quiñones, Raúl Jiménez, Lira, Fidalgo y Brian Rodríguez soportes para poder inquietar a Corea del Sur y a lo que era Checoslovaquia. Sin embargo, estos mismos equipos pueden ser un dolor de cabeza cuando nos ataquen. No se pueden tener imprecisiones a media cancha, en donde perder la pelota es vivir bajo el peligro, la máxima sigue siendo jugar al pie para crear.

Presumimos que las enseñanzas del juego, y el “no me gustó de Aguirre” sea parte de lo que puede ser diferente en Guadalajara.

La inauguración mostró sus pasajes de nuestra historia, siempre indispensables con momentos como de conciertos musicales. Lo que el público quería era escuchar es lo que escuchó; lo importante era ser parte de la fiesta.

Lo que de nuevo se confirmó es que los aficionados son mejores que nuestros futbolistas, así como los ciudadanos son mejores que los gobernantes.