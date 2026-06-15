Dos temas (1/2)

Dos son los temas que, en materia de economía, deberíamos estar discutiendo, ¡seriamente!, en México: el tema de la inflación (que le quita poder adquisitivo a nuestro dinero), y el tema de los impuestos (con los que nos quitan dinero), en ambos casos violando el derecho a la propiedad privada, tratándose, por lo tanto, de dos injusticias. ¿Cuál es el principal obstáculo para discutirlos seriamente? Que en la discusión debe participar el gobierno, primer beneficiario, tanto de la inflación, como de los impuestos.

Los dos temas dan para escribir un par de libros, pero, como mi intención es escribir un par de columnas periodísticas, me limito a dos subtemas, que presento como preguntas. Primera: ¿es correcto que un banco central tenga metas de inflación? Segunda: ¿es correcto que se cobre más de un impuesto? Mi respuesta, en ambos casos, es NO.

Comienzo con la inflación. Ésta fue la inflación, promedio anual, en cada uno de los sexenios considerados. Adolfo López Mateos, 1959-1964, 2.20%. Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970, 2.78%. Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976, 15.18%. José López Portillo, 1976-1982, 35.70%. Miguel de la Madrid, 1982-1988, 86.71%. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, 15.90%. Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, 22.48%. Vicente Fox Quesada, 2000-2006, 4.44%. Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, 4.28%. Enrique Peña Nieto, 2012-2018, 4.19%. Andrés Manuel López Obrador, 2018-2024, 5.01%. De 1959 a 2024 la inflación acumulada fue 1,467,442.55% y la promedio anual 15.65%.

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Para entenderlo lo mejor posible. Si en diciembre de 1958 se necesitaba $1.00 para comprar X, en diciembre de 2024 se necesitaban 14.68 nuevos pesos, ya considerada la quita de tres ceros del 1 de enero de 1993. En viejos pesos, antes de la quita de los tres ceros, que es la manera correcta de comparar, se necesitaban $14,675.43.

Todo el periodo de 11 sexenios puede dividirse en cuatro etapas. Primera, de inflación de un dígito, menor al 3%, 1959 a 1970, con inflación promedio sexenal de 2.49%. Segunda, de inflación de dos dígitos, mayor al 10%, 1971 a 2000, con inflación promedio sexenal de 35.19%. Tercera, de inflación de un dígito, menor al 5%, 2001 a 2018, con inflación promedio sexenal de 4.19%. Cuarta, de inflación de un dígito, mayor al 5%, 2019 a 2024, con inflación promedio anual de 5.01%.

Cualquier nivel de inflación (con perdón de los keynesianos, comenzando por los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, quienes creen que una inflación baja y estable es algo deseable), es mucha inflación, y tener, como lo tiene el Banco de México desde 2001, metas de inflación, es, para empezar, una violación del derecho de propiedad privada: la inflación le quita poder adquisitivo a NUESTRO dinero.

Leemos, en la página electrónica del Banco de México, que su objetivo prioritario es “mantener una inflación baja y estable”, clara muestra de la impronta keynesiana en la política monetaria del banco central. Lo que no he encontrado, en ningún documento del Banco de México, ¡y lo he buscado!, es la justificación de ese objetivo prioritario, que implica la pérdida en el poder adquisitivo de NUESTRO dinero, algo que, desde el punto de vista de la justicia, y por lo tanto de la ética, por violar el derecho de propiedad privada, es inaceptable.

Continuará.