Desafían líderes de CNTE a CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tras la reiteración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que no habrá más diálogos con los secretarios de Gobernación y Educación, los líderes de la CNTE la emplazaron a que defina con quién va a gobernar, si con los pobres, con los banqueros “o los de finanzas”, y le exigieron “reanudar de inmediato las audiencias o nos aclare si se anula el diálogo en definitiva” ya que, de lo contrario, “la Coordinadora se organizará mucho más y con más coraje”.

Las amenazas y desafíos de quienes han desquiciado la capital de la República con rechazadas demandas —entre ellos, los líderes de sección 9 capitalina, Pedro Hernández, y de la 5 de Chiapas, Isael González — la mandataria volvió a dejar claro que un encuentro de ella con la disidencia magisterial está totalmente descartado, a pesar de que ayer volvieron a bloquear las vías más transitadas y de movilización.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, negó en la mañanera que esa dependencia haya propuesto al general Gerardo Mérida como titular de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó a la justicia de Estados Unidos acusado de vínculos con el cártel de Los Chapitos, como lo afirmara la gobernadora interina de ese estado, Yeraldine Bonilla.

Recordó que son los mandatarios estatales — como fue el de ese estado, hoy con licencia, Rubén Rocha —, quienes realizan esos nombramientos y que en su momento pueden solicitar el apoyo de esa dependencia a su cargo y opiniones sobre la trayectoria del general en funciones, la ruta profesional en su carrera y se les emite una opinión.

Al mismo tiempo, el titular de la Defensa dijo que Paola Gárate Valenzuela, diputada local del PRI en Sinaloa, quien denunció amenazas de muerte en su contra —al lado de la puerta de su casa en Culiacán colocaron una ofrenda fúnebre —, no ha presentado ninguna denuncia de ello ante las autoridades.

La Presidenta Sheinbaum se pronunció en contra de que se obligue a los partidos políticos a postular una mujer a la gubernatura de un estado, como en Chihuahua, en la que el PAN impulsa una iniciativa para establecer una alternancia de género en candidaturas, aunque reconoce que serán el INE o el Tribunal Electoral los que en su momento opinen sobre ello.

Cuatro meses después de que Fuerzas federales lograron abatir a Nemesio Oseguera, el secretario de Seguridad del Gobierno federal, Omar García Harfuch, reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene relación con el de Los Chapitos en operativos regionales con liderazgos que El Mencho dejó establecidos con mandos relevantes, como el de su hijastro, Juan Carlos Valencia.