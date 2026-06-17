El otro gusano barrenador

Los abrazos y no balazos que pregonó Andrés Manuel López según para contrastarse de las estrategias que aplicó Felipe Calderón contra el crimen organizado, hicieron más vulnerable la frontera sur de México de lo que ya era en décadas anteriores: el control de franjas fronterizas enteras ya fuera por el Cártel Jalisco Nueva Generación o del Cártel de Sinaloa hizo aún más impune el contrabando de casi cualquier cosa, ya fuera azúcar, armas, vehículos, personas… y ganado infectado por el gusano barrenador que le ha costado a los ganaderos mexicanos 2,205 millones de dólares en exportaciones.

Y ello ha barrenado aún más la relación México-Estados Unidos a unos días de que inicie la segunda ronda de negociaciones para el acuerdo comercial bilateral: la secretaria de Agricultura Brooke Rollins —una de las mujeres más cercanas a Donald Trump—, señaló ante el Senado de su país que la plaga barrenadora avanza hacia su territorio debido al factor de riesgo que implica el tráfico ilegal de ganado desde Guatemala, casi casi perros flacos del mercado negro, que sin control fitosanitario y “con una lana de por medio” reciben un arete amarillo de identificación falsa para entrar por Chiapas.

Ciertamente, esa plaga no es mortal y se puede hacer el manejo sanitario del ganado (detectar el contagio y aplicar en el ejemplar afectado ivermectina, sí, ésa, la que José Peña Merino dispensó a los enfermos de Covid-19 en 2020), al punto que se han desplazado más de 5 millones de cabezas en territorio nacional desde el arribo de la plaga usando verificación y control.

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En los centros urbanos del centro del país el problema no es tan visible: lo que es visible es el encarecimiento exorbitado del precio de la carne de res al público…, aunque ello se debe a otros factores, no al gusano barrenador. En los estados fronterizos es notorio y alarmante para los ganaderos la imposibilidad de exportar a Estados Unidos, más ahora que el Departamento de Agricultura del vecino detectó los primeros 7 casos de infección en Texas y Nuevo México pese a que la frontera con nuestro país fue cerrada hace más de un año para el paso de ganado.

El Gobierno estadounidense sabía que la plaga llegaría y su actuación fue también lenta: hasta el año que viene estará lista la planta para procreación de moscas estériles en Edinburg, Texas. El cierre de fronteras fue insuficiente, pero en contraste, contribuyó a la caída de inventarios cárnicos más pronunciada desde 1951 y subsecuente aumento de hasta 18% en el precio según el tipo de corte, comentaron los economistas en materia agrícola Brenda Boetel y Jeffery Swenson para N+Univision.

Conforme a los datos del Grupo Consultor de Mercado Agrícola (GCMA), que dirige Juan Carlos Anaya, los ganaderos mexicanos dejaron de exportar 1,830,000 becerros hasta abril pasado, por lo que han tenido que vender más barato a los tablajeros nacionales: de haber vendido en promedio en 1,200 dólares la cabeza, se venden ahora en 900 dólares.

El encarecimiento en casi 24% promedio de la carne de res en México, por su parte, se explica básicamente por el costo de intermediación que se “come” el margen de precio que genera una mayor oferta que demanda de los tablajeros y mayoristas: los mayoristas venden el bistec en 149 pesos kilo, mientras que Walmart, que dirige aquí Cristian Barrientos, y Soriana, de Ricardo Martín Bringas, lo ofrecen al público en alrededor de 220 pesos kilo.

Biva, ¿en venta?. No lo diga, pero ya corre la versión de que Santiago Urquiza considera tirar la toalla y vender la Bolsa Institucional de Valores (Biva), que dirige María Ariza. El negocio bursátil no es un éxito en México… vaya, ni siquiera para la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que encabeza Marco Martínez, y que ha visto la salida de unas 30 importantes emisoras en la última década dada la baja bursatilidad, poca liquidez y valuaciones de mercado que no corresponden a la realidad de las empresas.

De las 133 emisoras que persisten en la BMV, 95 están en Biva, cuyo principal negocio se concentra en la transacción de valores de deuda gubernamental y algo de papel privado. Ambas bolsas también operan como una ventanilla para obtener valores de empresas internacionales como SpaceX…, pero dada las facilidades de la tecnología de la información y de los fondos de inversión de los grandes bancos como los fondos de inversión en México, enfrentan una severa competencia.

No se levantan del coahuilazo. Diez días después de que Morena perdiera 16 de 16 diputaciones en Coahuila, la dirigente nacional de ese partido, Ariadna Montiel, no logra articular un discurso creíble sobre el presunto “mapacheo” y “compra de voluntades” del que acusa al gobernador Manolo Jiménez y al Partido Revolucionario Institucional, que encabeza Alejandro Moreno.

Ni con presupuesto superior a los 63 mil millones de pesos de la Federación y un ejército de “servidores de la nación, ni con la presencia de Andy López Beltrán se pudo atajar el voto antiMorena en una elección con una participación muy elevada para la renovación del congreso local: de un apagado 30% de participación tradicional en tales votaciones, el pasado 6 de junio participó 52% de los ciudadanos.

Sin embargo, Morena se defenderá por la vía judicial: lo que ahora Montiel realiza al impugnar la totalidad de la elección es la “prueba cero” de lo que podrían instrumentar si los resultados de 2027 le resultan advers­­os al partido oficial.

La credibilidad de las autoridades electorales y la certeza democrática están en juego… y con ello las posibilidades de una recuperación económica sostenida.