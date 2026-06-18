Arremete Trump y vuelve diálogo con CNTE

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En plena Cumbre del G7 en Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Gobierno de México ya perdió el control del país, que ahora controlan los cárteles de las drogas y que la Presidenta Sheinbaum “es una mujer muy buena, pero está muy asustada”. En tanto, militantes de la CNTE volvieron a intentar llegar al Estadio Azteca en donde anoche hubo un partido del Mundial, por lo que fueron “encapsulados” por contingentes policíacos y lograron que se reactivara la mesa de diálogo con sus dirigentes magisteriales, que, se aseguró, ya no habría.

En esa enésima negociación participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la SEP, Mario Delgado; y funcionarios del ISSSTE, en la que la disidencia magisterial volvió a insistir, aunque ha sido rechazada mil veces, la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Usicamm y, desde luego, un incremento salarial del 100 por ciento que demandan.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ante el arranque el próximo lunes del proceso interno de Morena para registrar engañosamente a sus candidatos a gobernadores en 17 entidades del país, como supuestos “coordinadores en defensa de la transformación”, grupos de legisladores guindas se aprestan a solicitar licencia para dejar curules y escaños.

La diputada local sinaloense del PRI, Paola Gárate Valenzuela, lamentó que la secretaría de la Defensa Nacional, no cuente con información completa sobre su situación de seguridad y amenazas, al asegurar en la mañanera del martes que ella no había presentado ninguna denuncia, cuando lo hizo el mismo día 10 de este mes, luego de que le dejaran una ofrenda fúnebre en la puerta de su casa en Culiacán.

A más de un mes de que estudiantes del IPN tienen tomadas las instalaciones del Canal 11, en protesta contra el director general Arturo Reyes Sandoval, acusado de malos manejos, la Presidenta Sheinbaum los instó a evitar que el proceso de sucesión derive en movilizaciones con fines políticos.

Después de que Manuela Obrador Narváez, delegada de Programas de Bienestar en Chiapas, y prima de su antecesor, calificara a su homólogo estadounidense Donald Trump de “tipo asqueroso y misógino”, la Presidenta Sheinbaum dijo que esa declaración “no representa el sentir del Gobierno de México” y que va a ver si esa funcionaria es sancionada.

“Tenemos que ser respetuosos con el presidente de Estados Unidos”, agregó, como para evitar que se desaten “noroñazos”.