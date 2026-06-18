Curso intensivo de sufrimiento (2)

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En función de cómo se llevó a cabo la jugada, había razones para que a Messi le sacaran al menos la tarjeta amarilla. El árbitro no dudó un sólo momento, es probable que viendo la repetición se la piense.

Messi es simple y sencillamente excepcional. Camina por la cancha como si no pasara nada en su entorno, y de repente define para sus compañeros o para él la jugada que hace diferencia entre un equipo y otro.

Lo de Messi fue de nuevo extraordinario. Por más pequeños que sean los espacios para que se mueva o para que tire a gol, todo le termina por ser útil. Los tres goles a Argelia muestran a plenitud sus capacidades, sin que parezca que las pudiera perder con la edad.

Argentina se asomó y dejó claramente establecido que más vale que se le considere como un serio aspirante. Algo tienen los jugadores argentinos que cuando se ponen la playera de su selección se transforman, y manifiestan sus virtudes y capacidades que no necesariamente se les ve en sus equipos.

Inglaterra y Croacia mostraron la algarabía del futbol con una tribuna extasiada de por medio. El partido fue de ir y venir. Los ingleses mostraron una cara que en pasados mundiales no se les había visto. Se divierten y meten goles y buscan tener el control del juego todo el tiempo. No se echaron para atrás en ningún momento, y si así fue por momentos, es porque Croacia lo obligó. Apunte otro favorito.

México empieza a jugarse su destino. Corea del Sur es un rival complicado, porque cada vez juega mejor y tienen individualidades que pueden definir el partido en cualquier momento. Contra Chequia mostraron parte de lo que son. Les pudo intimidar, como a todas las selecciones, el partido inaugural, pero en la medida que avanzaron, el juego fue suyo.

El Tricolor tiene muchos factores a su favor. Sin embargo, algunos pasajes del partido contra Sudáfrica provocaron dudas. Estamos por saber si los sudafricanos son más de lo que vimos cuando enfrenten a Chequia.

Para México el triunfo camina por los terrenos de exigencia. Así como había indicios de qué podría conseguirse una victoria contra Sudáfrica, en el partido de hoy también los hay, pero evidentemente Corea del Sur no es lo mismo que Sudáfrica. Tendremos el curso intensivo de sufrimiento en Guadalajara.

Seguimos también con las singulares decisiones de suspender clases y “pedirle” a los ciudadanos que trabajen en casa por un partido que empieza a las siete de la noche; a lo mejor no quieren vernos en la calle.