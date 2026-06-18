¿Se atreverán?

Hasta ahora la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que dirige Norma Solano, no ha dado una sola muestra de que desobedecerá la draconiana instrucción de su jefe, José Peña Merino al frente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT): desconectar a todos aquellos usuarios de telefonía e Internet móvil que osen no obedecer al Registro de Líneas Celulares en los próximos 12 días, o sea a casi 100 millones de clientes, va chipote con sangre sea chico o sea grande quien desobedezca al supremo gobierno.

Tanto para la CRT como para la ATDT el asunto se ha convertido en un asunto de “autoridad de Estado” supuestamente para abatir la extorsión telefónica… como si los criminales fueran tan cándidos para extorsionar desde sus números personales.

Tal es la intensidad de la exigencia que se amenaza con violar el derecho humano elementan a la comunicación y del acceso al Internet a millones de personas, al punto que al parecer existen dobleces o segundas intenciones para vincular los números celulares a las Claves Únicas de Registro de Población (CURP).

Una de esas segundas intenciones que, aunque se niega oficialmente, es una que consideran usuarios remisos y varios expertos en telecomunicaciones: que a través de compra de bases con CURP en el mercado negro —como ya sucede con los números de celular— funcionarios públicos y/o integrante de Morena accedan para dos propósitos a una fuente invaluable de información para las elecciones de 2027. Uno, la detección de ciudadanos para allegarle propaganda digital y presión sobre la distribución de programas sociales. Dos, para “radiar” y “anular” a los ciudadanos que critican las acciones de gobierno mediante comentarios, memes y videos.

Sólo bajo esa óptica se entiende la urgencia de ese enrolamiento a marchas forzadas. Vaya, si hasta ahora van poco más de 60 millones de usuarios, eso significa que en el plazo oficial impuesto sólo se registraron 347 mil líneas promedio diario, y para capturar las casi 100 millones de líneas faltantes se tendrían que obtener en tropel 7.7 millones de registros diarios de aquí al 30 de junio.

Los remisos no sólo son únicamente las personas que dudan sobre el uso que tendrán sus datos; también los hay por ignorancia del proceso, por falta de habilidades digitales o por vivir lejos de núcleos urbanos.

Así, al suspender el servicio a decenas de millones de personas no sólo implica una violación abierta a derechos humanos fundamentales en medio del mundial de fútbol. También significa golpear a la misma base electoral de Morena.

Pero dada la narrativa para el enrolamiento —terror con música bonita— es fácil apostar a que, efectivamente, suspenderán decenas de millones de líneas activas.

Proveedores Pemex: que no habrá Onix II. La deuda de Pemex con proveedores ya no es discusión técnica, es un problema económico a gran escala: al primer trimestre la empresa que lleva Juan Carlos Carpio, registró adeudos a corto plazo por unos 20 mil millones de dólares. Este monto aumentó gracias al primer mecanismo de reestructura en el que intervino mediante Banobras mediante el fideicomiso Onix I, otorgó alivio a los proveedores de Pemex.

Sin embargo, hace unos días se confirmó que no habrá Onix II fideicomiso para continuar el pago a proveedores. La decisión, nos dicen, llegó desde la oficina de Claudia Sheinbaum y notificada por la Secretaría de Hacienda, de Edgar Amador.

Así, el Gobierno federal enfrenta una disyuntiva cada vez más complicada: seguir apoyando a Pemex implica destinar los ya exiguos recursos. No hacerlo implica asumir el costo económico y político de una empresa que no puede cumplir con sus compromisos, que carece de las mismas palancas financieras de terceros utilizadas el año pasado para contener la crisis financiera de la petrolera.

NL: Felipe Cantú, a la contienda. El proceso interno de Morena para elegir candidato a gobernador de Nuevo León sumó un nuevo ingrediente: Felipe de Jesús Cantú, cuyo lanzamiento ha despertado interés debido a la experiencia y al nivel de conocimiento.

Su experiencia como legislador local y federal, además de su gestión al frente de la alcaldía de Monterrey, lo ubican entre los aspirantes con mayor recorrido político y reconocimiento popular dentro de ese partido. La caballada guinda dejó de estar flaca, pues.

Por ello la participación de Cantú refleja la capacidad de Morena en esa entidad para incorporar figuras con peso propio y presencia electoral. No obstante, la definición de la candidatura se encuentra en una etapa temprana: como Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores, Judith Díaz, Andrés Mijes y Waldo Fernández continúan en la disputa por una candidatura que dependerá de factores como las mediciones internas y los criterios de género que determine su partido.

Princesa. Aunque a algunos no les guste admitirlo, la distinguida visita de la Princesa Hisako de Takamado a Nuevo León es el resultado directo de una relación que el gobernador Samuel García fue a construir hasta Japón, en una gira que dejó vínculos diplomáticos, culturales y económicos concretos. Ahí está el dato que hoy por hoy les incomoda a muchos pues el hecho de que una figura de ese nivel pise tierras regias en el contexto del Mundial, es debido a la gestión previa, a la interlocución y a una lectura inteligente de cómo usar el torneo como plataforma para abrir puertas más grandes. No se trata sólo de protocolo o de un momento meramente simbólico, habla de una ciudad y un Estado que están logrando colocarse en el radar de grandes actores internacionales, confirmando que Nuevo León sabe tejer relaciones que pueden dejar algo más que las fotos del recuerdo.